/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 7 de octubre

El clima en Montevideo y el Área Metropolitana se presenta fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C por la mañana y los 19°C por la tarde

7 de octubre 2025 - 7:10hs
El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este martes 7 de octubre, una jornada marcada por frío matutino y cielo mayormente despejado en todo el territorio nacional.

Montevideo y Área Metropolitana

El clima en Montevideo y el Área Metropolitana se presenta fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C por la mañana y los 19°C por la tarde. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera una jornada clara y algo nubosa, con la presencia de neblinas por la mañana. El viento será leve, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h durante la tarde y noche, con dirección del Oeste al Noroeste entre 10 y 30 km/h.

Este

El pronóstico para la zona Este del país indica temperaturas que irán desde los 0°C en las primeras horas de la mañana hasta los 20°C por la tarde. Habrá cielos claros con algunas nubes, además de nieblas y heladas en la mañana. El viento será moderado, del sector Oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables en la tarde, lo que aportará cierta calma al clima. Para la tarde y noche, se prevé cielo algo nuboso, con bancos de niebla y viento variable.

Oeste

En la zona Oeste del país, las temperaturas comenzarán en torno a los 4°C por la mañana, alcanzando los 20°C en horas de la tarde. Se espera un día similar al de otras regiones, con cielos claros y algo nubosos, además de la presencia de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Durante la tarde y noche, se mantendrá un panorama algo nuboso, con la posibilidad de bancos de niebla. Los vientos serán leves, del sector Oeste al Norte, con rachas de entre 10 y 30 km/h.

Norte

Finalmente, en la zona Norte de Uruguay, la jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 5°C, subiendo hasta los 21°C en la tarde. Al igual que en otras zonas, se esperan cielos claros con algunas nubes y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. El viento soplará del sector Sur entre 10 y 20 km/h, con una ligera variabilidad en la tarde y noche, lo que generará una jornada agradable y con temperaturas moderadas.

