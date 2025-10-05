Dólar
/ Nacional / RECOMENDACIONES

Sinae difundió una serie de recomendaciones por la advertencia meteorológica de Inumet

En horas de este domingo, Inumet emitió una doble alerta naranja y amarilla por "tormentas fuertes y puntualmente severas"

5 de octubre 2025 - 10:11hs
Recomendaciones del Sinae ante tormentas

Recomendaciones del Sinae ante tormentas

X: @sinae_oficial

Ante la advertencia meteorológica del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por las fuertes lluvias, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) presentó una serie de recomendaciones a la población.

El mal tiempo es producto de un "frente frío" que en su ingreso por el litoral oeste genera "lluvias y tormentas", algunas "puntualmente fuertes y/o severas".

Este estado del clima, de acuerdo con el aviso especial del instituto, afectará al país sobre la mañana, tarde y noche de este domingo, así como en la madrugada del lunes.

Ante esta situación, desde el Siane emitieron una serie de recomendaciones donde informan como actuar frente a situaciones de tormentas asociadas con "lluvias intensas y vientos fuertes".

Recomendaciones del Siane

Frente a una tormenta asociada con lluvias intensas y vientos fuertes, recomiendan:

  • Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.
  • Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños y niñas, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas): no dejarlas solas.
  • Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.
  • Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.
  • Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.
  • Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).
  • En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular recordar:

  • No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados, aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la cantidad y fuerza de las aguas.
  • Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.
  • Conducir con extrema precaución: disminuir la velocidad.
  • Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.
  • Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).
  • Evitar maniobras bruscas: no frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).

Si se identifica actividad eléctrica:

  • Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica.
  • Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc.
  • Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.
  • En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y dar aviso de inmediato a las autoridades competentes.
  • Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable: en caso de vivir en zonas rurales, desconectar los aparatos electrónicos.

Cómo actuar ante una emergencia

En momentos de emergencia hay tres acciones que son fundamentales: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos:

  • Mantener la calma: a pesar de la tensión del momento, recomiendan intentar mantener la calma para "adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno". "No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada", explican.
  • Llamar al 9-1-1: desde el Sinae recuerdan que en estas situaciones es necesario notificar a las autoridades sobre lo que está sucediendo. "Basta con llamar al 9-1-1 para activar la respuesta estatal", aseguran.
  • Informarse de la situación: "debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores", explican.
Temas:

Sinae Inumet tormentas

