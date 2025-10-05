Dólar
Nacional / ADVERTENCIA

Inumet emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

La advertencia ocurre a causa de un "frente frío" que en su ingreso por el litoral oeste genera "lluvias y tormentas", algunas "puntualmente fuertes y/o severas"

5 de octubre 2025 - 8:23hs
Inumet emitió una doble altera naranja y amarilla

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una doble altera naranja y amarilla por "tormentas fuertes y puntualmente severas" que afecta a todos los departamentos del país.

La advertencia es producto de un "frente frío" que en su ingreso por el litoral oeste genera "lluvias y tormentas", algunas "puntualmente fuertes y/o severas".

"Cabe destacar que en zonas de tormentas, podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica", informan.

De acuerdo al comunicado oficial, en la tarde y la noche del domingo 5 de octubre, así como en la madrugada del lunes 6, el sistema frontal continuará afectando varias zonas del país.

La altera entró en vigencia en la mañana de este domingo y será actualizada a las 10:45 o "ante cambios significativos".

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: todo el departamento.

Flores: todo el departamento.

Florida: todo el departamento.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: todo el departamento.

Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Puntas de Valentín, Salto y Termas del Daymán.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Artigas: Diego Lamas y Sequeira.

Rivera: Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

