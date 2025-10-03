Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 4 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este sábado 4 de octubre un día con cielo nuboso en varias partes del Uruguay y precipitaciones y probables tormentas en distintas zonas.

Durante la mañana , el cielo de la capital estará nuboso , con baja probabilidad de precipitaciones , neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante el día y se esperan rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la tarde noche.

Para esas horas, también se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 26 °C .

El este del país estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas , neblinas y bancos de niebla. En las zonas costeras las rachas alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora .

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 11 °C a los 26 °C.

Oeste del país

Para el oeste se espera una mañana nubosa, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. En las zonas costeras las rachas alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora. En la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto. Las temperaturas irán desde los 14 °C a los 28 °C.

Centro sur

En esta zona del país, la mañana estará nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. También en esta parte del país se esperan rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Durante la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 27 °C.

Norte del país

Para el norte del país, se espera una mañana nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas. Además de la presencia de neblinas y bancos de niebla. En esas horas se espera viento de hasta 30 kilómetros por hora y para la tarde noche una disminución con vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

En esas horas, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto. Además de una probable formación de tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 28 °C.