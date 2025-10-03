De un día de "verano" a lluvias y tormentas: el pronóstico de Metsul, Inumet y meteorólogos para el fin de semana

Para este fin de semana, meteorólogos y varias agencias del tiempo pronosticaron un sábado cálido y un domingo en el que se generarán varios episodios de lluvias en distintos puntos del país. Pasando de un "día de verano " a una jornada de "tormentas fuertes" .

Metsul recientemente avisó por una masa de "aire caliente" que generará en la región el "calor típico del verano" y que afectará varios departamentos de Uruguay como Rivera o Rocha.

"Una masa de aire muy caliente invadirá Rio Grande do Sul este fin de semana y traerá un aumento muy acentuado de la temperatura con un sábado bochornoso ", avisaron para la zona cercana al país.

Para el sábado, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), anunció que las temperaturas continuarán "cálidas", como este viernes, con "abundante nubosidad".

Durante esa jornada, desde meteorología avisaron que las máximas rondarán los 26 a 30 °C. Para el Área Metropolitana y Montevideo la mínima será de 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 26 °C.

De cara al final del sábado y según explican en un aviso especial reciente, en la noche de este sábado una masa de aire húmeda e inestable empezará a afectar al país, generando en la madrugada del domingo tormentas fuertes y muy fuertes en el litoral oeste y norte.

El organismo oficial del tiempo señaló que en el transcurso de la madrugada del domingo "ingresará un sistema frontal por el suroeste, desplazándose gradualmente hacia el noreste y afectando a todo el territorio" en el correr del día. "Este sistema provocará tormentas puntualmente muy fuertes", advierte Inumet.

Para esa jornada en Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 12 °C a los 22 °C.

En esta misma línea, el meteorólogo Nubel Cisneros advirtió en diálogo con Subrayado (Canal 10), que el sábado será un día "de verano" en todo el país, pero el domingo "va a explotar" ya que "puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes, fundamentalmente en la zona oeste y litoral, pero todo el país va a estar bajo las mismas circunstancias".

Sin embargo, aclaró que es de rápido pasaje y se prevé que mejore hacia la noche de la misma jornada dominical. "Cambia la masa de aire, refresca. Las temperaturas frescas a templadas se mantienen el lunes y el martes nuevamente suben", explicó.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain pronosticó para este sábado, en base al modelo WRF, que las máximas rondarían los 25.2°C durante la jornada. Continuando el calor.

Para el domingo, el experto anunció una jornada de lluvias que podría rondar los 20 a 60 milímetros en acumulados.

Pronóstico de #temperaturas (°C) para Prado (#Montevideo), para VIE03oct (izq) y SAB04oct (der), según WRF. Se esperan máximas de 22.3°C (VIE03) y 25.2°C (SAB04) hacia las 13:00 horas local. pic.twitter.com/59jn9Lfvk7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 3, 2025