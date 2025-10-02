Yamandú Orsi en Algo contigo: el pedido insólito de unos niños cuando fue a tirar la basura y otras respuestas curiosas

El presidente de la República, Yamandú Orsi , brindó una entrevista a Algo Contigo (Canal 4) en la que recordó su época de bailarín de folclore, reveló a qué punto prefiere el asado y eligió entre el verano y el invierno , entre otras cosas.

"En estos siete meses, ¿en algún momento que estuviste frente al espejo te dijiste: 'para qué me metí' ?", preguntó Sergio Gorzy al mandatario.

Ante esto, Orsi respondió entre risas que "todavía" no le ha pasado. " No, no podés . Y si a veces tenés alguna duda en lo que estás haciendo, te acordás de toda la gente que tiene tanta expectativa con aquellos que tenemos responsabilidades ", subrayó.

GOBIERNO Orsi sobre el atentado a Ferrero y el avance del crimen organizado: "Hay momentos que sentís que los corrés de atrás"

SEGURIDAD Amenaza a Mónica Ferrero: Orsi dijo que reforzarán seguridad de funcionarios que trabajan contra el narcotráfico y llamó a votar ley de lavado

"Es un placer que en un régimen republicano, democrático, la gente deposite en nosotros, y en mi caso en particular, esta oportunidad y esta responsabilidad", apuntó y destacó el "respeto" de la población.

Tras esto fue consultado por si alguna vez recibió un pedido raro o complejo, y aunque primero dijo que no, luego recordó una anécdota.

"La otra noche salí a tirar la basura, era de noche, paró una camioneta, bajó la ventanilla y me dice un padre: 'acá los niños le están planteando algo, que extendiera las vacaciones'. Venían los gurises pensando qué me iban a decir si me encontraban en el barrio", recordó.

Sobre si los actuales ministros "rompen mucho" con la necesidad de presupuesto, Orsi dijo nuevamente entre risas que sí y sostuvo que "tienen que hacerlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Canal4_UY/status/1973820060457419105&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO: El presidente @OrsiYamandu habla en #AlgoContigo ¿En algún momento se cuestionó ser presidente? ¿Qué recuerda de la época en la que fue bailarín de folclore? ¿Ve televisión? ¿Verano o invierno? ¿Chocolate o dulce de leche? ¿Qué punto prefiere del asado? pic.twitter.com/ldLq1U9R5Q — Canal 4 (@Canal4_UY) October 2, 2025

"Están en el día a día, son supersensibles. Y además, entraron al gobierno haciéndose una película y un planteo y cuando ven lo que hay dicen: '¿y esto?'. Pero, con los recursos que hay, es necesario ser ingenioso y creativo para poder hacer muchas cosas", mencionó.

En otro momento al mandatario le preguntaron por su época como bailarín de danzas folclóricas. De esos años el exintendente lo recordó como un "compromiso y una pasión" que hoy no puede explicar.

También, rememoró que por esos años, mientras sus compañeros estaban "todos para el rock argentino", él "escuchaba folclore y bailaba".

Después, Orsi admitió que ve "poco" la televisión" y se confesó como un "muy, muy, muy hincha de los deportes", de lo que "venga".

"Hasta hace poco me gustaba mucho ver películas y series, me sigue gustando, pero salvo los fines de semana que tenes un ratito no se puede ¿Sabes qué pasa? Que el aparato (el celular) este también te permite ver lo que está pasando, las cosas que cuelgan los programas en redes", continuó y agregó cada vez más "nos vamos poniendo vago".

Finalmente, el presidente respondió a una serie de preguntas rápidas sobre sus gustos donde dijo que es "team verano", que es más del dulce de leche antes que el chocolate, que el punto de la carne debe estar jugoso y que entre el campo y la playa prefiere el campo.