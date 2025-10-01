Dos delincuentes robaron una cartera en Pocitos y se atrincheraron en el Centro: hace horas esperan por orden de allanamiento

Foto: Leonardo Carreño

Dos delincuentes le robaron la cartera a una mujer de 61 años en Punta Carretas, escaparon en moto y se atrincheraron en un apartamento del centro de Montevideo, donde todavía se encuentran.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ahora la Policía custodia la entrada del edificio en el que están los dos ladrones, según confirmaron fuentes de la Jefatura Departamental a El Observador.

El robo ocurrió poco antes de las 11:00 de este miércoles en las calles José Vázquez Ledesma y Tomas Diago. La moto en la que escaparon los delincuentes estaba registrada como robada y en ella llegaron hasta un edificio de la calle Convención en el centro de la capital, según pudieron ver por sistemas de videovigilancia.

Las autoridades habían pedido una orden de allanamiento del lugar, que hasta el momento no llegó, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Los delincuentes arrojaron parte de las pertenecías hurtadas a la terraza de un vecino, entre ellas la cartera, el dinero, llaves y varios documentos, los cuales fueron incautados. Los policías escucharon ruidos dentro del apartamento en cuestión, por lo que montaron un perímetro en el lugar.