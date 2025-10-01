Así luce ahora la tienda que acaba de reabrir en Montevideo Shopping: más moderna y cómoda

BAS celebra su noveno aniversario con la reapertura de su local en Montevideo Shopping. La marca uruguaya renovó por completo la tienda en uno de los principales centros comerciales del país, destacando sus colecciones y reforzando su propuesta cercana y familiar.

Con esta inauguración, BAS avanza en su plan de crecimiento al abrir un espacio renovado que consolida su presencia en un área estratégica. La nueva tienda cuenta con un diseño contemporáneo que mejora la visibilidad y se ha concebido para ofrecer una experiencia de compra más cómoda y actualizada.

El local de 300 metros cuadrados y situado en un pasillo de fácil acceso, ofrece un entorno más espacioso. Su diseño responde a un concepto moderno en el que las colecciones destacan gracias a la iluminación mejorada, el rediseño de los probadores y una distribución más abierta. Aún así, se mantiene la calidez y el ambiente familiar que caracterizan a la marca, creando un espacio accesible y agradable.

Embed - BAS on Instagram: "Así vivimos la reapertura de nuestra mudanza este viernes en Montevideo Shopping. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron! te seguimos esperando en este renovado local para que vengas a conocer todo lo nuevo. ¡Y hasta la próxima apertura! "

El equipo en este punto de venta está conformado por ocho personas, mientras que BAS emplea a aproximadamente 250 en el país. La atención al cliente sigue siendo prioritaria, brindando un servicio cercano que refuerza el compromiso de la marca con la experiencia de compra.

“Queremos que cada visita a BAS combine lo mejor de nuestras colecciones con un entorno cómodo y familiar. Esta renovación refleja nuestro espíritu de cercanía y accesibilidad, así como nuestra visión de seguir creciendo y adaptándonos a las nuevas tendencias”, afirmaron desde la empresa.

Con esta apertura, BAS reafirma su propósito de acompañar a miles de familias uruguayas, consolidándose como una de las marcas locales de mayor trayectoria en el sector y renovando su propuesta en un escenario clave como Montevideo Shopping.