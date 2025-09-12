De supermercado a ícono nacional: cómo BAS conquistó Uruguay en 9 años

La marca uruguaya de indumentaria BAS celebra este mes su aniversario número nueve desde la apertura de su primera tienda propia en 2016. Nacida en 2012 como una línea de ropa dentro de los supermercados TaTa, BAS evolucionó para tomar vida propia y convertirse en un referente nacional de la moda.

A lo largo de este tiempo, la marca ha mantenido su esencia original, prendas funcionales, cómodas y accesibles, a la vez que se ha expandido por todo el país, llegando cada vez a más rincones del Uruguay y consolidando también su presencia con tienda online.

La marca dio sus primeros pasos ofreciendo ropa de buena calidad a precios accesibles dentro de TaTa, donde rápidamente destacó y fue reconocida por los clientes como una marca independiente. Este éxito inicial impulsó al Grupo De Narváez a desarrollar el concepto de tiendas propias para BAS, separándola del supermercado.

La primera tienda exclusiva abrió sus puertas en Paysandú en septiembre de 2016, seguida ese mismo año por locales en Montevideo (18 de Julio 968), Portones Shopping y Maldonado, entre otros. Desde entonces, BAS creció de 1 a 29 tiendas en menos de una década, cumpliendo con creces la meta de estar “en todos lados” para sus clientes . Hoy la marca está presente en 18 de los 19 departamentos del país y planea llegar también a Rocha, completando su cobertura nacional.

Fiel a su nombre “Basic & Simple”, la empresa se caracteriza por ofrecer prendas básicas de uso cotidiano para todas las personas, priorizando la funcionalidad y la simpleza por encima de las modas pasajeras. Sus productos más icónicos –joggings, jeans, remeras de algodón, buzos y bodies de bebé, entre otros– reflejan esa filosofía: piezas versátiles, cómodas y duraderas, pensadas para acompañar la vida cotidiana de padres, jóvenes y niños por igual. De hecho, aproximadamente la mitad de las ventas de BAS corresponden a las líneas de niños y bebés, ya que muchas clientas son madres que aprovechan para vestir a sus hijos y a ellas mismas en un solo lugar.

Esta propuesta integral y cercana distingue a BAS de otras marcas de moda, posicionándola como la opción uruguaya por excelencia para el día a día de los hogares.

En cada prenda late el talento nacional. Detrás de cada colección hay un equipo de diseñadores uruguayos que piensan y crean para distintos públicos en todo el país. Esa mirada local es la que define la identidad de la marca: colores, texturas y cortes concebidos en Uruguay, para el Uruguay. A esto se suma el valor de generar empleo directo en cada departamento donde abre una tienda, apostando al trabajo uruguayo y dinamizando las economías locales. Así, BAS no solo viste a las personas, sino que también reafirma su compromiso con el diseño y el trabajo nacional que dan sentido a sus raíces.

Durante todo septiembre, la empresa festejará junto a los clientes en todos los locales del país y en su tienda online, con descuentos especiales. Una propuesta que invita a celebrar la cercanía de la marca con el público que la ha acompañado en este recorrido.

“A lo largo de estos 9 años, BAS se consolidó como la marca que acompaña la vida cotidiana de los uruguayos con prendas simples, cómodas y accesibles. Celebramos este aniversario reafirmando nuestro compromiso de seguir estando presentes en cada rincón del país y también online, siempre cerca de quienes nos eligen día a día”, expresó Ximena Quintas, directora de Marketing y Relaciones Institucionales de GDN Uruguay.

Este aniversario es también un momento para agradecer a todos los clientes que han acompañado el camino de BAS y para renovar la apuesta hacia el futuro. Con casi una década de historia, la marca mira hacia adelante con optimismo, convencida de que su propuesta básica y simple seguirá siendo parte de la vida diaria de las familias uruguayas.