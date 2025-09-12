Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

El exdirigente de Peñarol , Juan Lema Benso, murió en las últimas horas según informó el propio club carbonero en sus redes sociales. Se trata de un exdirectivo y representante de dicha Institución en diferentes estamentos durante algunas temporadas.

Lema Benso comenzó su carrera como directivo de Peñarol cuando aún estaba como presidente el Cr. José Pedro Damiani.

Juan Lema Benso llegó a Peñarol cuando en 2002 se sumó a una lista opositora al Cr. Damiani.

En ella estaban Enrique Badano -quien había sido muy afín a Damiani mucho tiempo atrás-, Bernardo Loffler, Vito Atijas y el propio Lema Benso.

Llegó a ser dirigente del club y siempre fue muy fustigado por el entonces presidente carbonero, aunque nunca dejó de mostrar su personalidad.

Fuera del ambiente del fútbol, durante muchos años cantó tangos de muy buena forma, y era el padre del dirigente nacionalista Martín Lema.

