Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / OBITUARIO

Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

Dolor en el seno del pueblo aurinegro por la muerte del exdirigente Juan Lema Benso

12 de septiembre 2025 - 13:25hs
Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol

Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol

El exdirigente de Peñarol, Juan Lema Benso, murió en las últimas horas según informó el propio club carbonero en sus redes sociales. Se trata de un exdirectivo y representante de dicha Institución en diferentes estamentos durante algunas temporadas.

Lema Benso comenzó su carrera como directivo de Peñarol cuando aún estaba como presidente el Cr. José Pedro Damiani.

Sus años en Peñarol

Juan Lema Benso llegó a Peñarol cuando en 2002 se sumó a una lista opositora al Cr. Damiani.

En ella estaban Enrique Badano -quien había sido muy afín a Damiani mucho tiempo atrás-, Bernardo Loffler, Vito Atijas y el propio Lema Benso.

Sebastián Díaz, entrenador de Plaza
COPA AUF URUGUAY

Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

Federico Britos, dirigente de Nacional
NACIONAL

La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

Llegó a ser dirigente del club y siempre fue muy fustigado por el entonces presidente carbonero, aunque nunca dejó de mostrar su personalidad.

Fuera del ambiente del fútbol, durante muchos años cantó tangos de muy buena forma, y era el padre del dirigente nacionalista Martín Lema.

Así lo despidió Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1966533880577417561&partner=&hide_thread=false
Temas:

Peñarol José Pedro Damiani Vito Atijas

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

Pablo Peirano
NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

Flavio Perchman sobre la continuidad de Pablo Peirano en Nacional: No vamos a morir con los ojos abiertos, pero vamos a esperar
NACIONAL

Flavio Perchman sobre la continuidad de Pablo Peirano en Nacional: "No vamos a morir con los ojos abiertos, pero vamos a esperar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos