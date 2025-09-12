Orsi y Nicolás Olivera almorzaron en un bar: coordinaron trabajos en común y hablaron de temas relacionados al gobierno e intendencias

Yamandú Orsi almorzando con Nicolás Olivera Cedida a El Observador

El presidente Yamandú Orsi y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, almorzaron en el bar Santa Catalina. Olivera, además de ser el jefe comunal sanducero, es titular del Congreso de Intendentes.

Los dirigentes, que comieron ravioles con estofado y churrasco con ensalada, hablaron de temas relacionados con el gobierno nacional y departamental.

Además, abordaron la aplicación de políticas públicas en el territorio, el vínculo con los ministros y las empresas públicas. Orsi y Olivera coordinaron trabajos en común entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes.

Olivera estuvo a la cabeza de las negociaciones con el gobierno por las partidas presupuestales a las intendencias del interior. “Es fácil hablar con Orsi, no es difícil, por más que puedas o no coincidir. Pero no es difícil provocar la conversación”, dijo el intendente tras el acuerdo alcanzado.