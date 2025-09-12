Delincuentes rapiñaron en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos

Foto: Leonardo Carreño

Una rapiña tuvo lugar en la madrugada de este jueves en la farmacia de Montevideo Shopping, mismo establecimiento que había sido asaltado en el mes de junio y el pasado miércoles bajo la modalidad de "robo piraña". En esta ocasión, la rapiña fue frustrada por un enfrentamiento con la Policía, que resultó en la detención de tres delincuentes, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 de la madrugada cuando un grupo de delincuentes llegó al lugar en motos, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10). Al ingresar al local de la farmacia y perfumería, intentaron perpetrar el asalto, pero la Policía logró interceptarlos. Durante el enfrentamiento, uno de los vehículos quedó abandonado en el estacionamiento, frente a la puerta del comercio, junto a decenas de perfumes que los delincuentes habían sustraído.

Las autoridades lograron capturar a tres de los delincuentes involucrados, todos ellos mayores de edad, confirmaron oficiales de la Jefatura capitalina.

Este episodio no es un caso aislado, ya que el mismo local había sido asaltado en junio de este año bajo la modalidad de "robo piraña". En aquella oportunidad, varios jóvenes en moto ingresaron al Montevideo Shopping, rompieron un blindex con piedras y se dirigieron a la farmacia para robar perfumes. En su huida, dejaron atrás una moto y varios de los productos sustraídos.

El miércoles, además, un grupo de delincuentes perpetró un robo piraña. De acuerdo al parte oficial al que tuvo acceso El Observador, el robo ocurrió en la madrugada, cuando los autores del crimen llegaron al lugar en cinco motos, entraron al local y se llevaron entre 50 y 70 perfumes. Además, provocaron diversos daños en el lugar.