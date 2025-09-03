Dólar
/ INSEGURIDAD

Cuatro delincuentes robaron $300 mil de local de Abitab en Santa Catalina: portaban armas largas y tenían los rostros cubiertos

Los delincuentes se dieron a la fuga tras el robo sin causar lesiones a la víctima

3 de septiembre 2025 - 12:38hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

En la mañana de hoy se registró una rapiña en un local de Abitab ubicado en Santa Catalina, Montevideo. La víctima fue un empleado del local, un hombre de 49 años, quien se vio sorprendido por cuatro delincuentes que, con armas largas y rostros cubiertos, amenazaron y robaron $300 mil de la caja registradora, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho fue reportado inicialmente a través de un llamado de la central de monitoreo de la red de cobranzas, quien alertó sobre una tentativa de rapiña en curso por parte de desconocidos que se desplazaban en un automóvil de color negro. Minutos después, efectivos policiales la Seccional 24 confirmaron que el hecho se trataba de una rapiña consumada y no de una tentativa, y detallaron que los delincuentes se dieron a la fuga tras el robo sin causar lesiones a la víctima.

A través de las cámaras de seguridad de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU), se pudo observar que el vehículo utilizado por los delincuentes era un Chevrolet Onix negro, sin matrícula visible, que arribó al lugar en el momento del robo.

Policía de Maldonado por nueva modalidad de estafa
ESTAFA

Policía de Maldonado alertó por nueva modalidad de estafa: delincuentes buscan "generar pánico inmediato"

Poco después del atraco, se registró un incendio de vehículo en el barrio Cotravi, según informó un llamado al 911. Al arribar al lugar, personal de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) confirmó que el vehículo en cuestión tenía pérdidas totales. Las autoridades investigan la posibilidad de que el Chevrolet Onix negro incinerado sea el mismo utilizado por los delincuentes en la rapiña.

Hasta el momento no hay detenidos, pero las autoridades trabajan en la identificación de los autores del robo.

