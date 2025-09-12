El campeón del mundo, quien jugó con Luis Suárez y sorpresivamente se retiró a los 31 años

El festejo de Francia en el gol de Umtiti AFP

La carrera de Samuel Umtiti, marcada por un pico altísimo y una abrupta caída, llegó a su fin a los apenas 31 años. Campeón del mundo con Francia en 2018 y figura en Barcelona, en el que jugó con Luis Suárez , el zaguero central decidió colgar los botines luego de pasar un año inactivo por una lesión en la rodilla izquierda.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Formado en Lyon, club con el que debutó profesionalmente, el francés fue durante un tiempo uno de los zagueros más destacados del mundo.

Su nivel en Francia lo llevó a Barcelona en 2016, y allí integró un plantel repleto de estrellas y logró siete títulos en cuatro temporadas .

En el Mundial de Rusia 2018, en el que fue campeón con Francia, incluso llegó a convertir un gol.

OBITUARIO Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

NACIONAL La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

Sin embargo, su paso por Barcelona, en el que, entre otros, tuvo como compañero a Luis Suárez, marcó también el inicio de un declive que no tuvo freno.

suarez Luis Suárez celebra un gol para Barcelona y Samuel Umtiti lo celebra junto a él FOTO: EFE

Entre lesiones y altibajos, perdió protagonismo y emigró a Lecce de Italia en 2022.

Más tarde firmó por el Lille, pero ya sin la regularidad de sus mejores años.

Durante el último año, una dolencia en la rodilla lo mantuvo al margen de las canchas y, pese a recibir el alta médica, eligió retirarse al no conseguir club.