El campeón del mundo, quien jugó con Luis Suárez y sorpresivamente se retiró a los 31 años

Un anuncio que sorprendió a los amantes del fútbol porque se esperaba que siguiera en actividad por un buen tiempo

12 de septiembre 2025 - 16:11hs
El festejo de Francia en el gol de Umtiti
El festejo de Francia en el gol de Umtiti AFP

La carrera de Samuel Umtiti, marcada por un pico altísimo y una abrupta caída, llegó a su fin a los apenas 31 años. Campeón del mundo con Francia en 2018 y figura en Barcelona, en el que jugó con Luis Suárez, el zaguero central decidió colgar los botines luego de pasar un año inactivo por una lesión en la rodilla izquierda.

Formado en Lyon, club con el que debutó profesionalmente, el francés fue durante un tiempo uno de los zagueros más destacados del mundo.

Su nivel en Francia lo llevó a Barcelona en 2016, y allí integró un plantel repleto de estrellas y logró siete títulos en cuatro temporadas.

El adiós al fútbol con solo 31 años

En el Mundial de Rusia 2018, en el que fue campeón con Francia, incluso llegó a convertir un gol.

Federico Britos, dirigente de Nacional
NACIONAL

La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol
OBITUARIO

Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

Sin embargo, su paso por Barcelona, en el que, entre otros, tuvo como compañero a Luis Suárez, marcó también el inicio de un declive que no tuvo freno.

suarez
Luis Su&aacute;rez celebra un gol para Barcelona y Samuel Umtiti lo celebra junto a &eacute;l

Luis Suárez celebra un gol para Barcelona y Samuel Umtiti lo celebra junto a él

Entre lesiones y altibajos, perdió protagonismo y emigró a Lecce de Italia en 2022.

Más tarde firmó por el Lille, pero ya sin la regularidad de sus mejores años.

Durante el último año, una dolencia en la rodilla lo mantuvo al margen de las canchas y, pese a recibir el alta médica, eligió retirarse al no conseguir club.

