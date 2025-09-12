Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

El jugador campeón con Luis Suárez en Atlético de Madrid, que quedó fuera del club Al-Hilal por la llegada de Darwin Núñez

Un momento difícil en el nuevo equipo de Darwin Núñez que suma una baja debido a su llegada por el cupo de extranjeros

12 de septiembre 2025 - 14:34hs
Darwin Núñez festejando uno de sus goles para Al-Hilal

Darwin Núñez se prepara para jugar por la segunda fecha de la Saudi Pro League, la Liga de Arabia Saudita este sábado, cuando enfrente a Al-Qadsiah de Nahitan Nández, luego de que ambos jugaran con la selección uruguaya el pasado martes en el 0-0 contra Chile por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En las últimas horas, el club anunció que Renan Lodi, excompañero de Luis Suárez en Atlético de Madrid, se quedó sin cupo de extranjeros y quedó fuera de la institución.

El uruguayo fue contratado como la gran figura de este período de pases del conjunto saudita.

No obstante ello, no pudo anotar en el inicio de la Saudi Pro League, en la que vencieron 2-0 a Al-Riyadh.

Federico Britos, dirigente de Nacional
NACIONAL

La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

Juan Lema Benso fue dirigente de Peñarol
OBITUARIO

Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

Como informó Referí, el torneo tiene un formato que fue explicado en este informe, y a su vez, también se explica desde dónde se pueden ver los partidos en Uruguay.

El encuentro se jugó ante un imponente estadio que lució repleto.

Renan Lodi fuera del club

Al-Hilal informó en las últimas horas que, debido a que se excede el cupo de jugadores extranjeros con las contrataciones de Darwin Núñez y de Theo Hernández, hay dos futbolistas brasileños que se quedaron fuera de la lista de la Saudi Pro League y deberán buscar otra institución.

000_8VE3CE.webp
Edinson Cavani y Renán Lodi
Edinson Cavani y Renán Lodi

Ellos son Renan Lodi, quien fue campeón de LaLiga de España con Atlético de Madrid junto a Luis Suárez y José María Giménez, es uno de los dos que se quedó ahora sin club.

El lateral izquierdo, quien también jugó en la selección de Brasil, junto a su compañero, Marcos Leonardo, son los que quedaron fuera de Al-Hilal, y buscan nuevo equipo.

Darwin Núñez Nahitan Nández Al Hilal Luis Suárez Atlético de Madrid

