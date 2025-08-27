¿Cómo y desde cuándo se juega la Saudi Pro League de Arabia Saudita, el nuevo torneo que disputará Darwin Núñez, y dónde verlo?

Darwin Núñez festejando uno de sus goles para Al-Hilal

Darwin Núñez está pronto para debutar oficialmente en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita en lo que será una nueva edición de la Saudi Pro League, la liga de ese país, club que cuenta con Simone Inzaghi como técnico, que perdió la final de la Champions League dirigiendo a Inter de Milán ante Paris Saint-Germain.

El exdelantero de Liverpool de Inglaterra se instaló definitivamente con toda su familia en Riyadh, la capital de Arabia Saudita.

Luego de realizar la pretemporada con su club en Alemania y Suiza, anotando goles en ambos países, viajó a Inglaterra para unirse con su esposa, Lorena Mañas, sus dos hijos, y el tercero que es de su pareja con una anterior relación.

Las figuras que juegan con Darwin Núñez y las estrellas rivales

Como informó hace unos días Referí, Al-Hilal es un equipo lleno de jugadores de primer nivel.

A su vez, va a jugar contra notables futbolistas quienes, justamente, también son estrellas en el mundo del fútbol, como informó Referí en este informe.

Por otra parte, Referí informó que Darwin Núñez puede tener una complicación en su nuevo club, debido a que el gobierno de Arabia Saudita planea reducir el gasto en fútbol y poner a la venta los cuatro clubes más importantes del país: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli".

En Al-Hilal es el que juega el uruguayo Darwin Núñez.

Según la información del diario O Globo de Brasil, "el objetivo es reducir la dependencia de los fondos públicos y atraer inversores privados para la gestión de los clubes".

El formato de la liga y dónde verla

Hasta el momento, en Uruguay se podrán ver los partidos de Darwin Núñez por un solo canal de streaming, e incluso, emite entre dos o tres encuentros por semana, no necesariamente el que dispute de Al-Hilal.

La temporada 2025-26 de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, comenzará este viernes 29 de agosto y finalizará en mayo de 2026.

Son 18 clubes que competirán todos contra todos a dos ruedas y el vigente campeón es Al-Ittihad, en el que, entre otros, juega Karim Benzema. El equipo que contrató a Darwin Núñez, fue segundo en el torneo pasado.

Los tres mejores equipos se clasificarán para la Champions League de Asia del año que viene.

Al-Hilal debutará este viernes 29 como local enfrentando a Riyadh a la hora 12.50 uruguaya.

A su vez, como informó Referí este martes, el club fijó los precios para los primeros cinco partidos con valores realmente insólitos para el dinero que se maneja en Arabia Saudita.