ARABIA SAUDITA

El interior del lujoso avión privado en el que Darwin Núñez trasladó a su familia a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde vivirá para jugar en Al-Hilal

El delantero uruguayo Darwin Núñez ya se instaló en su nueva ciudad. Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en la que vivirá para jugar en Al-Hilal; así era el interior del lujoso avión privado en el que viajó con toda su familia

22 de agosto 2025 - 13:55hs
El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia

El delantero uruguayo Darwin Núñez ya se encuentra en Riyadh, la capital de Arabia Saudita en la que se estableció junto a su familia y en la que vivirá a partir de ahora, para defender a su nuevo club, Al-Hilal, que la semana que viene comenzará a disputar la Saudi Pro League.

El lujoso avión privado en el que viajó Darwin Núñez junto a su familia

Darwin Núñez afrontará a partir de ahora, un nuevo reto que es muy importante en su carrera.

Es que fue el contrato estrella de un club millonario.

A su vez, va a jugar contra notables futbolistas quienes, justamente, también son estrellas en el mundo del fútbol, como informó Referí en este informe.

En las últimas horas, Darwin Núñez se instaló ya en la capital de Arabia Saudita junto a su familia.

darwin nuñez
El lujoso interior del avión privado en el que viajó Darwin Núñez junto a su familia hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde se instaló para jugar en Al-Hilal

El lujoso interior del avión privado en el que viajó Darwin Núñez junto a su familia hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde se instaló para jugar en Al-Hilal

Además de su esposa española, Lorena Mañas, viajaron sus dos hijos y la hija de su esposa.

El interior del avión privado en el que viajó, tenía dormitorio y un lujo importante.

Darwin Núñez Arabia Saudita Al Hilal avión privado Lorena Mañas

