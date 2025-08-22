El interior del lujoso avión privado en el que Darwin Núñez trasladó a su familia a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde vivirá para jugar en Al-Hilal

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia

El delantero uruguayo Darwin Núñez ya se encuentra en Riyadh, la capital de Arabia Saudita en la que se estableció junto a su familia y en la que vivirá a partir de ahora, para defender a su nuevo club, Al-Hilal, que la semana que viene comenzará a disputar la Saudi Pro League.

Como informó hace unos días Referí, Al-Hilal es un equipo lleno de jugadores de primer nivel.

Hasta el momento, en Uruguay se podrán ver los partidos de Darwin Núñez por un solo canal de streaming, e incluso, emite entre dos o tres encuentros por semana, no necesariamente de Al-Hilal.

Darwin Núñez afrontará a partir de ahora, un nuevo reto que es muy importante en su carrera.

Es que fue el contrato estrella de un club millonario.

A su vez, va a jugar contra notables futbolistas quienes, justamente, también son estrellas en el mundo del fútbol, como informó Referí en este informe.

En las últimas horas, Darwin Núñez se instaló ya en la capital de Arabia Saudita junto a su familia.

Además de su esposa española, Lorena Mañas, viajaron sus dos hijos y la hija de su esposa.

El interior del avión privado en el que viajó, tenía dormitorio y un lujo importante.