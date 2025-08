Las estrellas del fútbol mundial con las que se encontrará Darwin Núñez cuando firme su pase de Liverpool a Al-Hilal

Al-Hilal viene de jugar un muy buen Mundial de Clubes, en el que debutó con un empate ante Real Madrid, en el partido en el que Federico Valverde erró un penal en los minutos de adición.

En realidad, el uruguayo no lo erró, sino que se lo atajó Bono, el golero estrella de este equipo, quien es, a su vez, el arquero de la selección Marruecos, de enorme Mundial Qatar 2022 en el que fue cuarto.

El club viene de ganarle 4-3 a Manchester City de Pep Guardiola en el Mundial de Clubes reciente de Estados Unidos, y terminó en cuartos de final cuando perdió 2-1 ante Fluminense.

En ofensiva, juega el local Salem Al-Dawsari, quien le había convertido el primer gol a Argentina en el Mundial Qatar 2022, cuando sorprendieron al mundo y lo vencieron 2-1, la única derrota que sufriría el futuro campeón.

Otra de las estrellas, pero en la defensa, es Kalidou Koulibaly, quien, entre otros clubes, jugó en Napoli y en Chelsea, fue llamado a la sub 20 de la selección de Francia, pero al jugar poco, finalmente se decantó por jugar con la de Senegal los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Se trata de un enorme futbolista.

El pasado 10 de julio, Al-Hilal contrató al gran zaguero francés Theo Hernández, quien jugó entre otros en Atlético de Madrid, Real Madrid y Milan.

Llegó al club árabe por 25 millones de euros (US$ 29,1 millones).

El lateral izquierdo brasileño Renan Lodi, excompañero de Luis Suárez en Atlético de Madrid y jugador de la selección brasileña, será otro de los futuros compañeros de Darwin Núñez.

Otro punto fuerte de la defensa de Al-Hilal pasa por el portugués Joao Cancelo, con pasado en Benfica, Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona.

El futbolista ganó múltiples títulos en la mayoría de esos países, entre ellos, la Champions League y la Supercopa de Europa con el equipo de Pep Guardiola, y con la selección de Portugal obtuvo la Liga de Naciones 2018-19.

El volante Ruben Neves también es portugués y no solo ganó la misma Liga de Naciones que su antecesor con su combinado, sino que obtuvo la de este año. Jugó en Porto y en Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa.

Sergej Milinkovic-Savic es un mediocentro serbio, campeón del Mundial sub 20 en 2015 con su selección y quien antes de pasar a Al-Hilal, defendió a Lazio.

Al Hilal's Moroccan goalkeeper #37 Yassine Bounou and Brazilian forward #77 Malcom celebrate after winning the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between England's Manchester City and Saudi's Al-Hilal at the Camping World stadium in Orlan

El marroquí Yassine Bounou, figura de Al Hilal, y el brasileño Malcom festejan el histórico triunfo

Foto: AFP