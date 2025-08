Qué es lo que publica la cuenta @diegovicente09, de la red social X, a la que Ruglio denunciará penalmente

El nombre de la cuenta está asociado al actual entrenador de Peñarol, una de las glorias del club, Diego Vicente Aguirre, quien con la camiseta número 9 llevó al club a ganar la última Copa Libertadores, en 1987.

Se desconoce quién es el responsable de la cuenta.

Esta cuenta, identificada con Peñarol, destaca los grandes momentos que vive el club, fechas históricas, frases icónicas de Diego Aguirre, brinda noticias de pases, presentaciones, anuncios.

Además, expuso a Ruglio frente a manifestaciones del presidente que no se ajustan a lo que ocurre con la realidad y otros aspectos de la gestión del dirigente.

Por ejemplo, recordó los mensajes de campaña electoral de Ruglio: “Yo como Presidente me comprometo a trabajar la AUF para volver a RECUPERARLA”.

Lo que ocurrió desde julio de 2023 fue que el presidente decidió dejar afuera a Peñarol de todos los puestos que tenían sus representantes en los distintos organismos de la AUF, que de alguna forma equilibraban las fuerzas políticas con Nacional, y dejó en desventaja al club en un escenario en donde históricamente los grandes mantuvieron similares niveles de poder.

Entonces publica las expresiones de Ruglio:

"Volvamos a la época gloriosa. No nos condenen 3 años más"



“Yo como Presidente me comprometo a trabajar la AUF para volver a RECUPERARLA”



| Ignacio Ruglio pic.twitter.com/UkvZM291s2 — Diego Vicente (@DiegoVicente09) July 29, 2025

“Campeón de fallos perdidos” con una foto de Ruglio y el consejero suplente Gonzalo Moratorio, apuntó previo a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la AUF de castigar a Peñarol con dos partidos sin hinchas en el Clausura, incluido el clásico de la segunda fecha.

Nuevo posible fallo en contra para Peñarol.



El club puede ser sancionado con 2 partidos a puertas cerradas del Torneo Clausura.



El clásico de la segunda fecha se jugaría sin público en el CDS.



| @Gonzam79 @JTrostchansky pic.twitter.com/OOSLOFb9jz — Diego Vicente (@DiegoVicente09) July 16, 2025

Recordó el día que el vicepresidente Eduardo Zaidensztat confundió a Emanuel Gularte, zaguero que incorporó Peñarol en este mercado de pases, con Manuel Ugarte, el exfutbolista de Fénix y de la selección uruguaya, que brilla en Europa:

"Voy a contar una anécdota"



“En 2020 se me acercó un hincha y me dijo: si queres hacer grande a Peñarol trae al mejor zaguero”



“Ese zaguero era UGARTE y hoy está acá con nosotros”



| @zaidensztat pic.twitter.com/kNCv8b8GCm — Diego Vicente (@DiegoVicente09) July 15, 2025

También fue muy crítico con las promesas en el mercado de pases y los jugadores que terminó incorporando Peñarol para reforzar el equipo que disputará octavos de final de la Copa Libertadores e irá por el bicampeonato en el Uruguayo.

Además publicó una frase de Eduardo Ache, en la que dijo que Nacional “ha estado cuidado” por la AUF.

"Hagamos un análisis objetivo"



“Creo que nacional ha estado cuidado”



| Eduardo Ache

pic.twitter.com/Rff7fZDQrX — Diego Vicente (@DiegoVicente09) July 17, 2025

Y este miércoles, después del anuncio de que el presidente realizará una denuncia penal contra su cuenta, publicó frases del presidente en una entrevista que le realizaron tiempo atrás: “En una denuncia PENAL jamás podría firmar para denunciar a un compañero como Gastón Tealdi”; “No nací para eso”; “Es imposible que yo denuncie penalmente a un compañero mío de Peñarol”.

"En una denuncia PENAL jamás podría firmar para denunciar a un compañero como Gastón Tealdi"



“No nací para eso”



“Es imposible que yo denuncie penalmente a un compañero mío de Peñarol”



| Ignacio Ruglio pic.twitter.com/r3crLcQwpL — Diego Vicente (@DiegoVicente09) August 6, 2025

El 21 de agosto de 2024, Ruglio se manifestó por primera vez contra la cuenta que había publicado la presencia de Juan Diego Ruglio, hijo del presidente, en un partido de Peñarol en el exterior por Copa Libertadores: "El ruido mediático y el ataque constante de lo que me dicen que es una campaña armada a nivel de redes con algunas cuentas que claramente son mantenidas por alguien, muy profesionales, con una agencia detrás y demás. El único antídoto contra eso es trabajar, trabajar y trabajar porque si después el club está bien, no van a tener nada para decir, o decir cosas como estas que son intrascendentes y que a mí en lo particular no me afectan".

El domingo pasado, cuando fue al Poliderportivo de Canal 12, Ruglio fue consultado por una versión que publicó la cuenta acusándolo de plantearle al consejo directivo condonarle una deuda a Tenfield a cambio de que la empresa se hiciera cargo del pago de dos cuotas del pase de Leonardo Fernández al que Peñarol compró a comienzos de año a Toluca de México.

"No, es parte de las cuentas (de redes sociales) que tengo en contra, que pegan con cosas que no son verdad", respondió.