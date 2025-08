Ignacio Ruglio confesó la razón por la que no negocia con Tenfield ni Paco Casal: "Tenés inevitablemente un cariño hacia gente que te ha marcado la vida"

"No, es parte de las cuentas (de redes sociales) que tengo en contra, que pegan con cosas que no son verdad", respondió.

"Yo ya he dicho que soy pro Tenfield. Tengo amistad con Paco (Francisco Casal), con el Tano (Nelson Gutiérrez) y Osvaldo (Giménez), desde que soy un gurí. Paco me ha dado los mejores consejos de mi vida. Yo lo veo, mínimo, una vez por semana, una vez cada 15 días. Por ende, yo no puedo estar en ninguna negociación con Tenfield porque tenés inevitablemente un cariño hacia gente que te ha marcado la vida. Y me la ha marcado en la vida diaria. El otro día me llamó a las 7 y pico de la mañana y le dije 'estás a seis días, que es el 7 de agosto, de cumplir 71 años'. Y me acuerdo de muy pocos cumpleaños. Entonces, ¡qué he hecho inteligentemente? No participo en las negociaciones. Si se firma contrato con Tenfield, lo va a aprobar el consejo directivo. La Comisión que va a ver los US$ 5 millones de deuda la integran Gustavo Guerra, Nicolás Ghizzo, Guillermo Varela y Gonzalo Moratorio. De cuatro solo tengo uno (Moratorio). Cuando me mandaron el tuit de esa cuenta paga, anónima, que me pega las 24 horas, le escribí a Gustavo Guerra y a Nico Ghizzo para que salgan a desmentir eso. Porque si el día de mañana se le condona la deuda a Tenfield, Ruglio no tuvo nada que ver porque de cuatro representantes solo tenía a uno y había tres del sector de Evaristo. Esa es mi forma de blindarme de la relación que tengo con Tenfield", expresó el presidente de Peñarol.

"Utilizo cosas de él a diario, ¿ha sido muy malo con mucha gente? Conmigo no. Lo mismo el Tano", agregó Ruglio.

"Si no hay solución, estos tres (Guerra, Ghizzo y Varela) dirán que hay que mandarlo a juicio. Esta comisión ya trajo de vuelta los derechos de explotación del Campeón del Siglo a Peñarol, derechos que no tuvimos en 10 años, ahora queda la otra parte que es la deuda", expresó y luego cerró su alocución hablando otra vez de Casal: "Me ha dado siete millones de consejos, lo he escuchado cuatro horas seguidas hablando porque los conocen saben que cuando se larga a hablar, no para. ¿Por qué voy a esconder eso si no tengo nada que ocultar?".