Ruglio, presidente de Peñarol, sobre los derechos de TV: "Yo soy hincha de Tenfield"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este domingo al mediodía sobre distintos tópicos, entre ellos, el paro en el que está sumergido el fútbol uruguayo.

Ruglio, quien como informó Referí, habló con abogados y tiene el visto bueno para bajarle el salario de setiembre al 50% a los futbolistas del plantel, porque "practican, pero no juegan", admitió que tuvo una charla durante este sábado con los jugadores.

"Fue una reunión corta y quedamos de reunirnos el lunes de mañana con todo el plantel", indico el titular carbonero en el programa Polideportivo de Canal 12.

Ruglio admitió: "Nosotros no estamos a favor del paro (...) Darío Rodríguez tiene que ponerse del lado de los jugadores, porque es normal y así funciona".

"Los he tenido siempre al día. Entiendan que nosotros no podemos dejarlos que paren cuatro meses alegremente, practiquen entre semana, cobren el 100% del salario y el fin de semana se tomen libre para descansar. Muchachos, ustedes son los que tienen el fútbol parado", sostuvo.

Y añadió: "Entiendan que del otro lado tenga que haber una medida que haga que no sea tan cómodo estar cuatro meses parado. Con eso se logra que llamen a la Mutual".

Según Ruglio, "Peñarol no le debe nada a Tenfield. Decir que Liverpool y Wanderers responden a Tenfield es el simplismo de la discusión".

Para el presidente aurinegro, "Sebastián Bauzá es un buen mediador", para que aparezca en este conflicto.

"Una buena solución es ceder en el aumento que quiere la Mutual para los salarios de los jugadores de Segunda que son muy bajos, y que nos den a cambio una herramienta como es la Liga Profesional que nos haga aumentar los ingresos. Y capaz que por ahí empieza a aparecer la solución", expresó Ruglio.

Los derechos de TV

Ruglio también habló de los derechos de televisión, un tema que siempre pone dos bandos a la hora de elegir por Tenfield o no.

"Los derechos de televisión tienen una torta para repartir. Un 48% va para Peñarol y Nacional y el resto para los demás equipos. Hay muchos clubes que le deben dinero a Tenfield y otros que le deben muchos favores a (Ignacio) Alonso", dijo.

"Yo soy hincha de Tenfield porque hace 20 años y pico trajo el negocio de la TV. Yo hace cinco años que escucho que viene un consorcio, que los jugadores van poner el no se qué...", agregó.

"Con José Fuentes nos reuníamos y le decíamos: 'Nacho, Tenfield nos está ofreciendo un retroactivo por 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de casi US$ 1,5 millón al año para Peñarol y Nacional. Quiere decir que Peñarol y Nacional reciben un extra de los años que quedan con contrato vigente (vence el 31 de diciembre de 2025) de casi US$ 8 millones, que es mucha plata. Nacional no quiso porque responde, para mí, políticamente a Alonso. Iban a las reuniones y decían: 'lo tuyo me sirve, pero si lo agarro me peleo con Alonso'. Eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Pero como yo no tengo servidumbre con Alonso ni con Tenfield, yo decía: 'Nacho, traeme a alguien que me haga el retroactivo genuino, no un préstamo que a partir de 2026 se nos descuente", afirmó Ruglio.

"Cuando Alonso me dice que en 2026 va a triplicar los ingresos, yo le dije: 'Yo lo que veo es que cuando vos administrás, los partidos no se pasan, no sabemos dónde mirarlos, no sabemos cuánto entra, del femenino los clubes no sabemos cuánto te está entrando por el femenino. Del otro lado lo que veo es que hay una empresa que hace 25 años que cumple y cumple".

"Yo lo que quiero es que Alonso traiga al otro, lo presente, no nos haga un préstamo descontable al 2026, que pague el retroactivo y en mi mandato no me haga perder US$ 4,5 millones de retroactivo genuino. No a descontar en 2026. Porque a Alonso, (Alejandro) Domínguez y (Diego) Lugano, se les ocurrió que nosotros no podíamos negociar nuestros derechos de televisión y me hicieron perder el retroactivo. Y me viene a decir que nos da un dinero para que no le pidamos el retroactivo a Tenfield pero que a partir de 2026 nos lo empieza a descontar", agregó.