Peñarol: Ignacio Ruglio denunció "una campaña armada a nivel de redes" en su contra y la de su hijo por parte de una agencia

La cuenta de X @DiegoVicente09 expuso la forma en que el hijo del presidente viajó a La Paz:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiegoVicente09/status/1825642719760228808&partner=&hide_thread=false | Parece que cuando hay posibilidades de clasificar no importa resaltar las cosas que se hacen mal y que no tienen justificación alguna.@JuanDiegoRuglio viajó de forma gratuita con la delegación de Peñarol, sin ostentar ningún cargo dirigencial o vinculación con el club.… pic.twitter.com/JzF2zMukAv — Diego Vicente (@DiegoVicente09) August 19, 2024

Se trata de una cuenta que sube contenidos con extractos de frases del propio presidente aurinegro.

Freddy García, el youtuber que quería ser candidato a la presidencia de Peñarol, también se refirió al tema en su cuenta de X:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/freddygok/status/1825640419260039280&partner=&hide_thread=false Ruglio utiliza la estrategia del fracaso para vender las " muletas "

El chárter lo paga Peñarol y reduce costos al re vender lugares individuales a familiares e hinchas .

Si un pasaje que debió venderse no más que USD 800 se termina vendido a USD 2300 , la estrategia era… pic.twitter.com/NCjDfEtEUj — freddygok (@freddygok) August 19, 2024

El presidente de Peñarol se refirió al tema este miércoles en Minuto 1, que se emite por Carve Deportiva: "Ayer lo hablábamos, pero a mí no me afecta. Realmente no me afecta. Si sos presidente de Peñarol, seguramente sos una de las tres personas con más exposición del Uruguay. Si dejás que te afecten esas cosas, no vivís. Me enteré de rebote en una cena, estaban todos enojados haciéndole el aguante a Juan Diego. Le pregunté qué pasaba y me dijo que nada, que no escuche".

"Después te calienta pero me dura cinco minutos. Es mediático, no hay otra cosa. Juandie viaja conmigo desde que tiene tres años, desde mis 22 años. Diego viajó con su hijo y con su ahijada que me pidió para traerlos y le dijimos que sí, obviamente", agregó.

Juan Diego nació el 12 de diciembre de 1998, el mismo día que Ignacio Ruglio cumplió sus 20 años.

"Diego me decía que ellos son los que bancan las tormentas, porque nosotros estamos acostumbrados, pero nuestro entorno no elige lo que nosotros elegimos. Afecta cuando les afecta a ellos. Ayer hablábamos de eso con Diego. Nosotros las aprendimos a pasar. Juandi tiene su personalidad ya, tiene 25 años, dos hijos ya, empresas, sigue estudiando en la universidad, tengo un hijo increíble y nos dimos el gusto de venir unos días juntos, como lo hacemos desde que tiene tres años. No es un viaje más", agregó.

"El ruido mediático y el ataque constante de lo que me dicen que es una campaña armada a nivel de redes con algunas cuentas que claramente son mantenidas por alguien, muy profesionales, con una agencia detrás y demás. El único antídoto contra eso es trabajar, trabajar y trabajar porque si después el club está bien, no van a tener nada para decir, o decir cosas como estas que son intrascendentes y que a mí en lo particular no me afectan", concluyó.