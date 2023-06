Freddy García, el youtuber que se tira a presidente de Peñarol: “Comparar dos entrevistas de Ruglio es un placer pornográfico”

Freddy García es un outsider de la política de Peñarol, de 36 años, que tiene dos empresas y es socio de los aurinegros.

Es youtuber y tiene más de 11 millones de visitas en su canal y más de medio millón de visitas mensuales.

Transmite todos los partidos de Peñarol, con un promedio de visitas por encuentro de entre 30 y 50 mil hinchas. A ello, le suma 10 mil visitas por día y lo siguen casi 37.000 personas. Los encuentros los comentan Fabio y Richard García.

Pretende que el club y su política cambien radicalmente a lo que vienen mostrando y por eso, confirmó a Referí que será candidato a presidente en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en la primera semana de diciembre.

Freddy García y la camiseta de Peñarol, con su canal Aurinegro World en la pantalla de la computadora

“La idea surgió de la gente que me sigue por redes. Soy youtuber y aparezco en Aurinegro World. Hace un mes comenzó a gestarse la idea de parte de la propia gente. Es un movimiento que nace del despecho de sentirse engañado, sin un solo peso de publicidad. Es parte del cansancio de gente defraudada por esta gestión que es pésima. En el mundo de los ciegos, cualquier tuerto es rey”, comentó Freddy a Referí.

Y añadió: “Tengo dos empresas, tengo todo al día, puedo viajar y firmar cheques y no estoy embargado. Una empresa se dedica a la distribución y la otra es una empresa de desarrollo digital”.

Relata los encuentros de Peñarol y tiene a dos comentaristas. Además, todos los días hay videos comentando temas específicos relativos al club carbonero.

Así define su presente: “Estoy en contra de la gestión y por eso me quiero postular a presidente del club”.

Y añade: “El canal empezó por casualidad, por gente disconforme con la actualidad del club. Al principio tenía una tendencia en apoyo a (Ignacio) Ruglio, pero debido a las promesas incumplidas, la manipulación y la mentira, me veo con la responsabilidad de intentar un cambio para remediar el daño tan malo que le hizo al club. Somos un montón de personas defraudadas a las que nos robaron la ilusión con promesas y fantasías, al límite de la tomadura de pelo”.

Su canal de YouTube, Aurinegro World, “es el resultado de una mala gestión”.

Si bien faltan poco más de cinco meses para las elecciones, Freddy García ya estudia lo que son y serán sus propuestas para tirarse a presidente.

Freddy García apoyó a Ruglio, pero ahora está arrepentido y cuenta las cosas que el presidente de Peñarol no cumplió

“Mi principal propuesta es que la gestión de Nacho Ruglio se termine. Hay una ley que se formó con esta mala gestión, que le digo ley Ruglio, que dice: ‘Toda declaración será opuesta a los hechos’. Allí puedo citar frases que él mismo dijo y que no se cumplieron, como ‘Vamos a llenar a Peñarol de Peñarol’, ‘Menosse es un buen suplente’, ‘Viajo a Argentina para intentar poner a Peñarol en la Copa Argentina’, “Juan Manuel Ramos es el lateral que nos sacó campeones’, ‘Vamos a cambiar la AUF’, por citar algunas”, explicó.

García continuó: “A eso puedo agregarle los viajes sin sentido que hizo a Turquía y a España para sacarse fotos con los presidentes de Galatasaray y Real Madrid, respectivamente, de lo que nunca más se vieron resultados, las filiales que prometió en el exterior y no se cumplieron, la mención a (Óscar) Tabárez para que condujera a los juveniles, prometió la venida del Tony Pacheco sin haber hablado con él, los contratos de Canobbio, Terans, Laquintana –quienes se terminaron yendo–, el terminar viendo un partido en el camión de Tenfield, las llamadas amateur con Stuani, Polenta y Rodrigo Aguirre, los mercados de pases nefastos de outlet, la oferta a Cavani, y hay para hacer una serie de Netflix si empiezo a mencionar todos los engaños y manipulaciones con promesas fantasiosas para camuflar lo nefasto que ha sido Peñarol tanto dentro de la cancha, como fuera. Porque lo que tenemos es el resultado de una mala gestión, una gestión manipuladora, mentirosa e hipócrita”.

Freddy García dice, además, que no se quiere meter “con la parte personal de Ruglio”, y que solo habla de lo que ve que hace como presidente de Peñarol. “Sería una falta de respeto meterme en su vida personal”.

Freddy García quiere ser candidato a la presidencia de Peñarol para cambiar esta realidad en la que él no está de acuerdo

El futuro candidato a la presidencia carbonera, sostiene que “Peñarol ya no juega a ser campeón, juega a hacer un buen papel. Para cualquier opositor, comparar dos entrevistas de Ruglio, es un placer pornográfico. Ruglio es su peor opositor, porque se contradice solo”.

Y subrayó: “Es tanta la obsesión política que tiene Nacho Ruglio y lo poco que le importa Peñarol, que regaló su segundo año de mandato, para poder invertir en el tercero, año de elección”.

Freddy García ya se ha comunicado “con diferentes personalidades del club y hasta exjugadores. Tengo la estrategia, y ellos están dispuestos a acompañarme”.

Dice que “muchos me prejuzgan por ser joven. Tengo la estrategia, tengo el equipo y tengo el apoyo, en conjunto con la estructura de trabajo, tanto económico como deportivo y lo voy a dar a conocer en su momento”.

El youtuber sostiene que no sabe si puede ganar o no, pero “lo que sí sé, es que no me voy a quedar sentado viendo cómo me mienten en la cara”.

En las pasadas elecciones apoyó a Ruglio y eso es algo que le pesa mucho, según comenta.

“Debido a haber apoyado a Ruglio, hoy tengo la mochila o el peso de haberle hecho tanto mal al club y quiero remediarlo de alguna forma. Soy un tipo despechado”, indicó.

Consultado acerca de potenciales candidatos, tiene distintas versiones.

Freddy García es el primer candidato a presidente a las elecciones de Peñarol que se llevarán a cabo en la primera semana de diciembre

Sobre Juan Pedro Damiani, dijo: “No puedo opinar de alguien que no está en el club. Hay gente que hoy está en el club, va a todos los partidos y el peor mal, justo es el hecho de que esté en el club”.

Otro que seguramente será candidato será el actual secretario general, Evaristo González.

Así opina García: “Es un fenómeno que habría que estudiarlo en alguna universidad de Massachusetts o alguna de esas, porque critica la administración anterior como si él no hubiera estado. Es el famoso lavado de manos. Es el secretario que firma las contrataciones y declaró que (Federico) Carrizo era zurdo cuando en realidad no lo era, y es el encargado de firmar las contrataciones. Es un caso a estudiar”.

Hablando de Peñarol, dijo: “Yo no conozco a nadie, no tengo amistad con nadie, no preciso plata de nadie, digo lo que pienso y lo que siento”.

Sostiene que no puede ir a la cancha “por culpa de Ruglio, porque se olvidó del socio del exterior que no puede ver los partidos y nos escucha a nosotros. Tenemos entre 30 y 50 mil visualizaciones por partido. Yo no los voy a dejar tirados”.

Además, expresa que el actual presidente carbonero, “se olvidó del hincha de Peñarol en el mundo y de las promesas que le hizo, la aplicación que el socio iba a poder comprar la camiseta en cualquier parte del mundo, que una vez al mes iban a estar informados del balance económico del club, y no lo cumplió. Y Aurinegro World, que tiene un promedio de 2 mil personas chateando, viéndolo a través de mi relato, intenta acercar al club”.

El candidato a presidente de Peñarol sostuvo asimismo que está “abierto a escuchar las propuestas de gente que piensa igual que yo”.

Falta poco más de cinco meses para las elecciones de Peñarol, el club más politizado del fútbol uruguayo y la carrera por la presidencia ya comenzó. Freddy García es un outsider, pero se anima y dice que tiene mucha gente que lo apoya.