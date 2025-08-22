El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Luego de los violentos incidentes en el partido Independiente vs Universidad de Chile , el periodista argentino Mariano Closs destacó la decisión que tuvo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , en el partido de los carboneros ante Racing en el Campeón del Siglo la semana pasada por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además, en ese partido los hinchas de Racing tuvieron toda la tribuna para ellos, 4.000 espectadores, sin presencia de parciales aurinegros en ese lugar.

Este jueves, tras el violento episodio en la cancha de Independiente, con una tribuna compartida entre parciales del rojo y la U, Closs valoró la decisión que tuvo Ruglio , con quien había hablado el día martes en la previa de la revancha de la academia frente a los mirasoles.

“El martes hablamos con Ignacio Ruglio, que es presidente de Peñarol. ¿Se acuerdan como fue la jornada del martes? Lluvia total, Peñarol que había dejado al público de Racing más tiempo de lo que habitualmente se deja a un club, entonces no solo le preguntábamos qué pensaba de lo que podía ocurrir la noche del martes con sus hinchas, habiendo padecido la gente de Racing ese encierro largo, tanto en la ida como una vez terminado el partido”, dijo en el programa Closs Sport de radio Splendid.

A continuación, se escuchó el audio de lo que le había respondido el presidente mirasol.

“Fijate que dejamos 4.500 entradas sin vender en la platea de abajo, nadie te va a hacer eso en ninguna parte, Racing de hecho nos pone gente abajo. Y tu viste la imagen. Abajo no había nadie. En todo momento privilegiamos la seguridad y la comodidad de la gente de Racing”, dijo Ruglio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/splendidam990/status/1957863722820489519&partner=&hide_thread=false Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en CLOSS SPORT, en la previa del duelo con RACING: "Que sea todo en paz, no hay problema en esperar un poco. Es mejor eso a que vuelvas a tu casa herido" pic.twitter.com/Q1DZhek5ZQ — Splendid AM 990 (@splendidam990) August 19, 2025

Tras escuchar el audio, Closs señaló: “Lo que hasta ayer previo a Independiente – U, era casi, aún con la explicación del presidente de Peñarol todavía un enojo por parte del publico de la academia, que además nos dijo Ruglio: ‘prefiero que se enojen por hacer esperar más tiempo de lo debido para que justamente no se encuentren (las hinchadas)’”.

“Porque el fútbol sudamericano es eso, no te pode encontrar, en un aeropuerto, en un andén, en la ruta, fútbol sudamericano es motivo de encontronazos y discordias”, comentó. “Porque lo que nos detalla el presidente de Peñarol con total certeza es que lo que hizo es evitar que se agarren”, agregó. “Entonces dice: ‘prefiero que se queden en la tribuna antes que pase esto’”.

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio

“Hoy, con la película vista de lo de Independiente, y la verdad que tenía razón. ¿O no?”, señaló. “Sí. Sin duda”, dijeron en el estudio.

“El de Racing es el que lo padeció, y yo me compadezco porque si a mí me agarra un encierro de eso a mí me agarra claustrofobia. Lo digo de verdad”, agregó Closs. “Así que lo entiendo al público de Racing”,

“Y creo que el presidente de Peñarol lo entendía, pero lo que quería evitar pasó ayer”, dijo, en referencia a los incidentes en el partido de Independiente vs la U de Chile.

“La película que parecía terminada con Peñarol - Racing y recién se terminó ayer la película sin Peñarol y sin Racing, sino con Independiente y la U”, agregó.

Closs también destacó "lo que nos contó Ruglio", sobre darle toda la tribuna a los hinchas de Racing para evitar problemas, lo que no pasó en el estadio de Independiente. "Ruglio podrá tener el costo político del enojo de muchos hinchas de Peñarol que ese día no pudieron ir a ver a su equipo, como no lo entendió Independiente".

Lo que dijo Mariano Closs tras los incidentes: