Gabriel Boric informó que liberaron a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina, tras los incidentes en Avellaneda

El presidente Gabriel Boric informó el viernes sobre la liberación de 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina tras los enfrentamientos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente en el estadio Libertadores de América , por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Boric envió a Buenos Aires a su ministro de Interior para supervisar el estado de los hinchas heridos y detenidos en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue cancelado al minuto 48 tras los violentes incidentes.

"Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina", afirmó el mandatario en su cuenta de X el viernes de madrugada.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó.

Unos 19 chilenos fueron hospitalizados, tres de ellos heridos de gravedad, según el gobierno.

Uno de los heridos con traumatismo de cráneo se arrojó al vacío desde la tribuna cuando fue acorralado por hinchas locales.

El ministro Elizalde tenía previsto el viernes visitar el hospital Fiorito de Buenos de Aires.

El parte médico de los hinchas de la U de Chile tras el ataque de la barra de Independiente

El partido entre Independiente y Universidad de Chile terminó en un escándalo y una tragedia histórica, con ataques por parte de los barra brava locales que derivó en grandes heridos, como es el caso del chileno Gonzalo Alfaro.

La persona mencionada anteriormente se encuentra en un estado grave de salud, según informan medios argentinos. El simpatizante fue acorralado por la barra de Independiente en la esquina superior de la tribuna del estadio Libertadores de América y, para evitar ser atacado, optó por treparse al alambrado lateral.

Incidentes entre Independiente y U de Chile Incidentes entre Independiente y U de Chile AFP

No obstante, lamentablemente no pudo aguantar ya que los barra brava de Independiente comenzar a golpearlo y a empujarlos con palos largos de madera hasta que cayó al vacío. El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, dijo que, por fortuna, el hombre cayó sobre un techo.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, todos los heridos ingresaron al Hospital Fiorito con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento, e incluso una de ellas presentaba tres cortes en la cabeza. "Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución", agregan las fuentes de la investigación.

A ese mismo centro de salud fueron derivados además otros 11 heridos leves, algunos de los cuales costó identificar porque no tenían en su poder sus documentos de identidad. En las imágenes difundidas de los ataques en la tribuna en reiterados casos se puede apreciar como los de Independiente les roban hasta la ropa.

Por otro lado, cinco personas lastimadas, una de ellas apuñalada, fueron atendidas en el Hospital Perón, mientras que otras cuatro, que ya fueron dadas de alta, recibieron los primeros auxilios en el Hospital de Wilde por politraumatismos.