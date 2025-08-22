"Avísale a mi mamá que estoy bien": la frase de un chileno detenido en Argentina tras los incidentes en el Libertadores de América; mirá el video

Luego de los incidentes y el caos que se vivió en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente y la U de Chile, varios simpatizantes visitantes fueron detenidos en Argentina y muchos no pudieron comunicarse con su familia para contarles su paradero y su situación.

Esta mañana, Gabriel Boric, presidente de Chile, informó que fueron liberados 104 hinchas chilenos que había sido detenidos en la noche del miércoles tras el partido en Avellaneda. Entre el caos y la poca información que hubo tras los incidentes, uno de los afectados fue un reconocido representante del fútbol chileno, Gabriel Silva Riesco.

Desde la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunciaron la desaparición del mencionado anteriormente y surgió preocupación, pese a que la U de Chile informó que estaba detenido, pero no se sabía su paradero y su estado de salud.

Hinchas chilenos Hinchas chilenos detenidos en Argentina AFP Sin embargo, en horas de la tarde finalmente se conoció un registro donde se puede ver al agente. Gabriel Silva Riesco fue trasladado este viernes y en un video captado por la personas presentes, el representante le dice a un conocido "me liberan mañana, avísale a mi mamá que estoy bien, avísale a mi papá que estoy bien".

Un detalle a tener en cuenta es que muchos de los hinchas de la U de Chile, cuando fueron increpados por los barra brava de Independiente, les robaron hasta la ropa, por lo cual no tenían sus pertenencias ni nada para poder comunicarse con sus familiares. La embajada de Chile en Argentina está intentando entregar apoyo legal a todos los hinchas de U. de Chile están detenidos en Buenos Aires, para que puedan regresar a sus casas.