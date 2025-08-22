Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

"Avísale a mi mamá que estoy bien": la frase de un chileno detenido en Argentina tras los incidentes en el Libertadores de América; mirá el video

La desesperación de un hincha de la U de Chile que fue detenido en Argentina tras los incidentes ante Independiente al ser liberado

22 de agosto 2025 - 13:15hs

Luego de los incidentes y el caos que se vivió en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente y la U de Chile, varios simpatizantes visitantes fueron detenidos en Argentina y muchos no pudieron comunicarse con su familia para contarles su paradero y su situación.

Esta mañana, Gabriel Boric, presidente de Chile, informó que fueron liberados 104 hinchas chilenos que había sido detenidos en la noche del miércoles tras el partido en Avellaneda. Entre el caos y la poca información que hubo tras los incidentes, uno de los afectados fue un reconocido representante del fútbol chileno, Gabriel Silva Riesco.

Desde la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunciaron la desaparición del mencionado anteriormente y surgió preocupación, pese a que la U de Chile informó que estaba detenido, pero no se sabía su paradero y su estado de salud.

Hinchas chilenos
Hinchas chilenos detenidos en Argentina

Hinchas chilenos detenidos en Argentina

Sin embargo, en horas de la tarde finalmente se conoció un registro donde se puede ver al agente. Gabriel Silva Riesco fue trasladado este viernes y en un video captado por la personas presentes, el representante le dice a un conocido "me liberan mañana, avísale a mi mamá que estoy bien, avísale a mi papá que estoy bien".

Liberan hinchas chilenos
COPA SUDAMERICANA

Gabriel Boric informó que liberaron a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina, tras los incidentes en Avellaneda

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Un detalle a tener en cuenta es que muchos de los hinchas de la U de Chile, cuando fueron increpados por los barra brava de Independiente, les robaron hasta la ropa, por lo cual no tenían sus pertenencias ni nada para poder comunicarse con sus familiares. La embajada de Chile en Argentina está intentando entregar apoyo legal a todos los hinchas de U. de Chile están detenidos en Buenos Aires, para que puedan regresar a sus casas.

Temas:

Argentina Estadio Libertadores de América Independiente Gabriel Boric

Seguí leyendo

Las más leídas

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield anunció acciones legales en caso de que la AUF haga la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por pliegos y confirmó que se presentará al llamado

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos