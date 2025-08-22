Ministerio del Interior abrió llamado laboral para 53 puestos y pide bajos requisitos: de cuánto es el salario

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral , que tendrá un período de postulación desde el próximo 5 de setiembre hasta el 21 del mismo mes. La oportunidad laboral, que se gestiona a través de Uruguay Concursa, es para tareas administrativas.

El llamado se realiza mediante la modalidad de contrato laboral, teniendo el mismo un plazo máximo de 120 días. La unidad que busca trabajadores zafrales es la Dirección Nacional de Migración, para una carga horaria de 30 horas semanales con descansos rotativos de lunes a domingo.

La remuneración nominal es de $ 40.162, según aclara las bases del llamado. Precisamente, se buscan 53 puestos en diferentes puntos del país: Fray Bentos, Paysandú, Colonia, Salto, Río Branco, Chuy, Rivera y Maldonado.

CÁRCELES Un recluso se fugó del Penal de Libertad: investigan si se escapó escondido en un contenedor

INTERIOR El político y el científico: notas sobre (nuevas e imperdonables) inconsistencias en las estadísticas de homicidios

Las tareas administrativas son relacionadas al ingreso y carga de datos en el sistema informático y atención al público en los puentes internacionales, puertos, inspectorías y pasos de frontera.

Como requisito excluyente aparece tener entre 18 y 45 años cumplidos al último día del cierre del período de inscripción. A su vez, se deberá residir en un radio no mayor a 30 kilómetros del lugar para el que el postulante quedó seleccionado.

La formación que se pide es tener 1er año de Bachillerato aprobado. En caso de querer ver más información, se puede hacer clic acá.