Un recluso se fugó del Penal de Libertad: investigan si se escapó escondido en un contenedor

Un recluso se escapó del Penal de Libertad este domingo y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) investiga cómo lo hizo y cuáles fueron las fallas en los controles, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según informó Telemundo, la fuga fue constatada por los operadores carcelarios del penal al notar la ausencia del hombre en un control de rutina. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y se comunicaron con la Policía para dar comienzo a su búsqueda.

Desde el Ministerio del Interior indicaron que se manejan distintas hipótesis sobre cómo el preso logró escapar. Una de las principales indica que el hombre aprovechó un descuido de los operarios y se escondió en un contenedor de residuos, en el que logró salir de la cárcel.

El recluso se llama Richard Alejandro Fleitas Bonilla, y está condenado por un delito de homicidio.

El INR inició una investigación interna para conocer cómo sucedió su escape y determinar cuáles fueron las fallas en los protocolos que permitieron esta fuga.