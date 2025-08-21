Presidenta de ONG El Paso dijo que Luna, la niña asesinada en Maldonado, "estaría viva" si le hubiesen puesto "una tobillera" al padre

La presidenta de la ONG El Paso, Andrea Tuana , dijo que Luna , la niña de 13 años asesinada por su padre este martes en Maldonado, "estaría viva" si le hubiesen puesto "una tobillera" electrónica al hombre , y criticó la actuación de la justicia en el caso.

"Tiene que haber una actuación inmediata, no se puede esperar a que se transgredan una, dos, tres. No se puede someter a las víctimas a que tengan que ir más de una vez", remarcó Tuana en una entrevista con Subrayado, y agregó que "lo primero y lo más importante frente a la duda es la protección".

La referente de El Paso recordó que la niña había dicho en "más de una oportunidad" que "le tenía terror a ese padre", y expresó que lo que "seguramente quería" era "tener vínculo con su familia ampliada", ya que su familia materna está "en otro continente" (Uganda, país en el que nació).

TRAGEDIA La tía de Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

"Que esa niña se tenga que exponer a ver a una persona a la que le tenía terror , de la cual estaba siendo protegida, de la cual estuvo separada, es algo que es inaceptable" , continuó Tuana.

Para la presidenta de la ONG existe una "especie de flexibilización de lo que son las valoraciones de riesgo" en los casos de revinculación de los hijos con los progenitores.

"Una persona violenta nunca es un buen padre. Sin embargo, a partir de la aprobación de esa ley, se empieza a poner un velo, y velo de sospecha, y se empieza a de alguna manera pretender revincular a niños y niñas con personas violentas, que puede ser padre, madre, en este caso estamos hablando de un papá", lamentó, y agregó que en casos de este tipo los jueces revinculan "de forma forzada, a pesar de la negativa de los niños y las niñas".

Para Tuana "la violencia hacia las infancias es un tema serio que requiere de estudios" y "de jueces que tengan el tiempo suficiente para estudiar en profundidad los casos". "No se puede trabajar esto como un tema más, como si fuera un conflicto en el que vamos a ir viendo, si la niña dice que quiere, vamos a darle la visita o si el niño dice que no quiere, quizá es porque la madre lo está influenciando", apuntó.