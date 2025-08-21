Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Presidenta de ONG El Paso dijo que Luna, la niña asesinada en Maldonado, "estaría viva" si le hubiesen puesto "una tobillera" al padre

"Que esa niña se tenga que exponer a ver a una persona a la que le tenía terror es algo que es inaceptable", criticó Andrea Tuana

21 de agosto 2025 - 8:07hs
Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso

Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso

PIT-CNT

La presidenta de la ONG El Paso, Andrea Tuana, dijo que Luna, la niña de 13 años asesinada por su padre este martes en Maldonado, "estaría viva" si le hubiesen puesto "una tobillera" electrónica al hombre, y criticó la actuación de la justicia en el caso.

"Tiene que haber una actuación inmediata, no se puede esperar a que se transgredan una, dos, tres. No se puede someter a las víctimas a que tengan que ir más de una vez", remarcó Tuana en una entrevista con Subrayado, y agregó que "lo primero y lo más importante frente a la duda es la protección".

La referente de El Paso recordó que la niña había dicho en "más de una oportunidad" que "le tenía terror a ese padre", y expresó que lo que "seguramente quería" era "tener vínculo con su familia ampliada", ya que su familia materna está "en otro continente" (Uganda, país en el que nació).

Más noticias
Jefatura de Policía de Maldonado. (Archivo)
TRAGEDIA

La tía de Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

un padre mato de varios balazos a su hija de 12 anos en maldonado y luego intento suicidarse
MALDONADO

Un padre mató de varios balazos a su hija de 12 años en Maldonado y luego intentó suicidarse

"Que esa niña se tenga que exponer a ver a una persona a la que le tenía terror, de la cual estaba siendo protegida, de la cual estuvo separada, es algo que es inaceptable", continuó Tuana.

Para la presidenta de la ONG existe una "especie de flexibilización de lo que son las valoraciones de riesgo" en los casos de revinculación de los hijos con los progenitores.

"Una persona violenta nunca es un buen padre. Sin embargo, a partir de la aprobación de esa ley, se empieza a poner un velo, y velo de sospecha, y se empieza a de alguna manera pretender revincular a niños y niñas con personas violentas, que puede ser padre, madre, en este caso estamos hablando de un papá", lamentó, y agregó que en casos de este tipo los jueces revinculan "de forma forzada, a pesar de la negativa de los niños y las niñas".

Para Tuana "la violencia hacia las infancias es un tema serio que requiere de estudios" y "de jueces que tengan el tiempo suficiente para estudiar en profundidad los casos". "No se puede trabajar esto como un tema más, como si fuera un conflicto en el que vamos a ir viendo, si la niña dice que quiere, vamos a darle la visita o si el niño dice que no quiere, quizá es porque la madre lo está influenciando", apuntó.

Temas:

El Paso Luna niña Maldonado Andrea Tuana

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos