/ Nacional / TRAGEDIA

Unidad de Víctimas de Fiscalía despliega acciones de apoyo y contención para familiares de la niña asesinada por su padre en Maldonado

Fiscalía confirmó, además, que junto a otras instituciones del Estado se están coordinando acciones a realizar en el centro educativo al que concurría la niña

20 de agosto 2025 - 11:46hs
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.

Este miércoles la fiscal Mariel Brites confirmó que, respecto al episodio en Maldonado en el que un hombre mató a su hija de 12 años, la Unidad de Víctimas de Fiscalía está prestando apoyo y contención a la familia y a las personas que se encontraban en el centro de salud al momento que sucedieron los hechos.

Pese a que desde el punto de vista penal la acción se extingue con respecto a agresor desde el momento que murió, se están coordinando con otras instituciones del Estado las acciones a realizar en el centro educativo al que concurría la niña. La menor iba a la Escuela N° 1 de Maldonado y desde ese centro informaron que durante el miércoles las puertas estarán cerradas para “acompañar el momento de dolor”.

El hombre que mató a su hija de varios balazos murió anoche producto de que se dio un disparo en la cabeza luego de asesinar a la menor. El hecho se dio en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor de 12 años salía de una consulta y recibió entre tres y cuatro disparos.

La víctima había nacido en un país africano y su padre, oriundo de Salto, fue coronel. En el marco de una misión de paz de Naciones Unidas de la que fue parte el militar, nació la menor asesinada, según informó FM Gente y confirmó El Observador.

Hasta este martes, la niña se encontraba viviendo en la casa de una “madre de crianza” y había ido al centro interdisciplinario para una consulta médica.

fiscalía Maldonado niña

