Fiscal dijo que venta de libretas en Cerro Largo se trata de un caso de "corrupción pública"; cinco personas fueron imputadas

La justicia imputó a cinco personas, tres de ellos funcionarios municipales , por la venta ilegal de más de 8.900 libretas de conducir en el Municipio de Isidoro Noblía , un pueblo de Cerro Largo de alrededor de 3.000 habitantes.

Según informó en una conferencia de prensa, consignada por La Voz de Melo, la fiscal de Cerro Largo María Siqueira , se trata de un caso de "corrupción pública", por el que los implicados fueron formalizados por los delitos de "cohecho calificado, falsificación de documento público y asociación para delinquir".

Dos de los imputados (uno de ellos funcionario municipal) irán a prisión preventiva por 180 días , mientras que los otros tres pasarán en arresto domiciliario total el mismo plazo.

DETENIDOS Cinco funcionarios de Cerro Largo detenidos por venta de libretas para conducir; emitieron 8.900 para una localidad de 3.000 personas

CERRO LARGO Municipio de Cerro Largo con 3.000 habitantes otorgó casi 9.000 permisos para conducir; funcionarios los vendían a $ 15.000

Siqueira afirmó que distintas personas de varios departamentos "extraían libretas de conducir pagando sumas indebidas a los funcionarios públicos".

"Tenemos en nuestro poder los listados de las distintas entidades financieras donde están los inmensos giros, que cotejando son los que sacaron las libretas", detalló la fiscal, y agregó que el dinero primero pasaba por "intermediarios" y luego iba a parar a los bolsillos de los funcionarios de Isidoro Noblía.

También remarcó que este caso marca un "riesgo para la seguridad pública", ya que todas las personas que compraron su libreta no estaban habilitadas para conducir, y explicó que estudiará si quienes obtuvieron su licencia de esa forma, además de otras autoridades de Cerro Largo, tienen responsabilidades penales en el caso.

Más de 8.900 libretas a un precio de $ 15.000

La situación apunta a la existencia de una red de funcionarios públicos que durante los últimos tres años se dedicaban en el pueblo a vender libretas de conducir. Cada una de ellas eran vendidas a un precio de $ 15.000.

De acuerdo con los números que logró establecer el Ministerio Público, en los últimos tres años, se emitieron 8.900 documentos.

De ese total, de acuerdo con lo informado por Eduardo Preve en X y según pudo confirmar El Observador días atrás, 3.927 corresponden a la categoría de autos, camionetas y camiones chicos.

Alrededor de 1.000 libretas fueron emitidas para manejar maquinaría vial y 1.195 para motos.

El intendente Christian Morel, quien asumió el cargo recientemente, se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque señaló que la problemática es "herencia" del "gobierno anterior".

"Entre tantas herencias que tuvimos, no solo económicas, lamentablemente heredamos esta situación", dijo en rueda de prensa consignada por El País.