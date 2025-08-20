5 de Oro: hoy se sortean $ 49.000.000 de pesos en pozos acumulados

Este miércoles 20 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 49.000.000, lo que equivale a más de US$ 1.200.000.
El Pozo de Oro sortea un total de $ 6.500.000, mientras que el Pozo Revancha reparte S 42.500.000.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.