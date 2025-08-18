Dólar
Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la tercera fecha

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Cerro Largo contra Danubio en el cierre de la tercera fecha

18 de agosto 2025 - 21:10hs
Hinchas de Cerro Largo FC
Hinchas de Cerro Largo FC Diego Battiste

Se terminó este lunes la tercera fecha del Torneo Clausura donde el Cerro Largo de Danielo Núñez se vuelve a vestir de protagonista del fútbol uruguayo.

A Cerro Largo lo secundan Boston River y Liverpool, con 7 puntos cada uno.

Peñarol es tercero junto con Racing y Defensor Sporting, con 6.

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Mirá los golazos de Nacional para llevarse un triunfo trascendente ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Nacional, con la quita de tres puntos sufrida, está décimo con 3.

El tricolor abrió nuevamente 6 puntos de ventaja en la Tabla Anual con 55 unidades contra 49 de Peñarol.

Tercero es Juventud con 48 y cuarto Liverpool con 47.

En zona de Copa Sudamericana están Defensor Sporting con 44, Racing con 42, Boston River con 36 y Cerro Largo con 33.

Los tres que ocupan la zona de descenso son River Plate con un promedio de 0,903, Miramar Misiones con 0,952 y Progreso con 0,984,

