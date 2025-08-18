Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la tercera fecha

Se terminó este lunes la tercera fecha del Torneo Clausura donde el Cerro Largo de Danielo Núñez se vuelve a vestir de protagonista del fútbol uruguayo.
El arachán le ganó 1-0 a Danubio con gol de Franco Rossi y quedó como líder exclusivo del Clausura, disputadas las tres primeras etapas.
A Cerro Largo lo secundan Boston River y Liverpool, con 7 puntos cada uno.
Peñarol es tercero junto con Racing y Defensor Sporting, con 6.
Nacional, con la quita de tres puntos sufrida, está décimo con 3.
El tricolor abrió nuevamente 6 puntos de ventaja en la Tabla Anual con 55 unidades contra 49 de Peñarol.
Tercero es Juventud con 48 y cuarto Liverpool con 47.
En zona de Copa Sudamericana están Defensor Sporting con 44, Racing con 42, Boston River con 36 y Cerro Largo con 33.
Los tres que ocupan la zona de descenso son River Plate con un promedio de 0,903, Miramar Misiones con 0,952 y Progreso con 0,984,