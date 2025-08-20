Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores

Peñarol perdió 3-1 ante Racing en la última jugada del partido y quedó eliminado este martes a la noche de la Copa Libertadores de América. Cuando el encuentro estaba aún 1-1 y solo faltaban 10 minutos, el árbitro Wilmar Roldán pitó un penal más que polémico y este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el audio y el video del VAR.

El penal, se originó en una jugada tras un desborde y remate desde la izquierda de Tomás Conechny que Brayan Cortés atajó dando un rebote alto. Emanuel Gularte plegó el brazo y entró en contacto con Adrián "Maravilla" Martínez. Este se dejó caer aparatosamente en una acción en la que no hubo proporcionalidad entre el contacto, leve, y la caída, desmesurada. Es lo que los árbitros llaman insuficiencia del contacto para provocar la caída . más que polémico.

En el audio y el video publicado por Conmebol este miércoles, se escucha lo que dicen desde el VAR.

"Una carga en la espalda relata", insisten desde la cabina, respecto a lo que decidió el árbitro Wilmar Roldán.

Y prosiguen desde el VAR: "Aquí está el penal. Con esto lo tengo. Perfecto. El balón está aéreo, el jugador 17 se despreocupa del balón y tengo un antebrazo en la parte de atrás de la nuca y en el cuerpo. Es una carga por la espalda, imprudente para mí. Y es justo lo que relata Wilmar (Roldán)".

El AVAR le acota: "Perfecto".

Entonces el árbitro VAR le habla directamente al juez: "Wilmar, está confirmado el penal, estoy chequeando la APP una carga por la espalda. ¡Está chequeado Wilmar!".

Aquí se puede ver el video: