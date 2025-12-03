Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Referi / DEPORTES

VIDEO | Lionel Messi y Rodrigo De Paul vs. Maxi Morález: revelan el origen del tenso cruce en la MLS

El episodio tuvo lugar el sábado en el marco de la fecha disputada entre el Inter de Miami y New York City por la final de la conferencia Este, donde Las Garzas terminaron ganando por 5-1.

3 de diciembre 2025 - 11:35hs
PELEA MESSI DE PAUL MORALEZ

A días del tenso cruce que protagonizaron Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Maximiliano Morález en la liga MLS de Canadá y Estados Unidos, el periodista argentino Martín Amestoy reveló el presunto detonante que habría originado el cortocircuito entre los futbolistas.

El episodio tuvo lugar el sábado en el marco de la fecha disputada entre el Inter de Miami y New York City por la final de la conferencia Este, donde Las Garzas terminaron ganando por 5-1.

Cruce entre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Maximiliano Morález

A los 20 minutos del encuentro, el astro argentino y Maxi Morález intercambiaron insultos, escena a la que se sumaron De Paul y Marcelo Weigandt. "Entre De Paul y Maxi, la pelea fue por Racing", reveló Amestoy.

¿Por qué se originó el tenso cruce entre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Maxi Morález?

Según indicó Martín Amestoy, Rodrigo De Paul habría solicitado insistentemente al árbitro del encuentro Jon Freemon una tarjeta amarilla contra un jugador del New York City, por lo que Maxi Morález, intentando sortear la sanción, insta al mediocampista de la Selección Argentina a que desista con el pedido.

Miami Freedom Park, sede del próximo estadio del Inter Miami

Cuenta regresiva: qué empresa está negociando los derechos de nombre del próximo estadio del Inter Miami

Selecciones de Argentina y España
FÚTBOL

Lamine Yamal se refirió a la eterna comparación desde que debutó: "Messi sabe que yo no quiero ser él"

Lejos de encontrar calma, el exAtlético de Madrid habría respondido de manera efuvisa: "Cerrá el culo que a vos te rajaron de Racing de una patada en el culo".

En lo que fue la génesis del cruce, Morález retrucó: "Mirá para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como hice yo".

Finalmente De Paul agregó: "Yo a Racing voy cuando quiero, y sino lo compro".

Martín Amestoy en Picato TV

El intercambio siguió subiendo de temperatura. Morález volvió a redoblar la apuesta y lanzó una acusación directa: “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”, frase que terminó de encender el ambiente. En ese momento intervino Messi para intentar frenar la escalada verbal y pedir respeto por su compañero, sin éxito alguno.

¿Qué le dijo Maxi Morález a Lionel Messi?

image

Lejos de amedrentarse tras la intervención de Messi, Morález contraatacó con la frase que dio la vuelta al mundo: “Disculpa, yo pensé él (De Paul) era mamadera tuya y no tú (Messi) la mamadera de él”. Ese comentario, según el relato de Amestoy, hizo estallar al capitán argentino, que lo desafió a continuar la discusión fuera del vestuario: la "Pulga" le pidió que lo esperara tras el encuentro, aunque finalmente aquel enfrentamiento cara a cara no ocurrió.

Temas:

Lionel Messi

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

Diego Aguirre
PEÑAROL

Los contratos de Peñarol que se vencen a fin de año y el profundo rearmado del plantel que se vienen para la temporada 2026

Julio Trostchansky
PEÑAROL

Julio Trostchansky le respondió a Rodolfo Catino, también pidió "unión" y defendió la política de "reclamar" de Peñarol a la AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos