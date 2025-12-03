VIDEO | Lionel Messi y Rodrigo De Paul vs. Maxi Morález: revelan el origen del tenso cruce en la MLS

A días del tenso cruce que protagonizaron Lionel Messi , Rodrigo De Paul y Maximiliano Morález en la liga MLS de Canadá y Estados Unidos, el periodista argentino Martín Amestoy reveló el presunto detonante que habría originado el cortocircuito entre los futbolistas.

El episodio tuvo lugar el sábado en el marco de la fecha disputada entre el Inter de Miami y New York City por la final de la conferencia Este, donde Las Garzas terminaron ganando por 5-1.

A los 20 minutos del encuentro, el astro argentino y Maxi Morález intercambiaron insultos, escena a la que se sumaron De Paul y Marcelo Weigandt . "Entre De Paul y Maxi, la pelea fue por Racing", reveló Amestoy .

Según indicó Martín Amestoy , Rodrigo De Paul habría solicitado insistentemente al árbitro del encuentro Jon Freemon una tarjeta amarilla contra un jugador del New York City , por lo que Maxi Morález , intentando sortear la sanción, insta al mediocampista de la Selección Argentina a que desista con el pedido.

FÚTBOL Lamine Yamal se refirió a la eterna comparación desde que debutó: "Messi sabe que yo no quiero ser él"

Lejos de encontrar calma, el exAtlético de Madrid habría respondido de manera efuvisa: "Cerrá el culo que a vos te rajaron de Racing de una patada en el culo".

En lo que fue la génesis del cruce, Morález retrucó: "Mirá para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como hice yo".

Finalmente De Paul agregó: "Yo a Racing voy cuando quiero, y sino lo compro".

Martín Amestoy en Picato TV

El intercambio siguió subiendo de temperatura. Morález volvió a redoblar la apuesta y lanzó una acusación directa: “Sos un cagón que no fuiste a ganar la Libertadores y con 30 años preferiste venirte de vacaciones a Miami”, frase que terminó de encender el ambiente. En ese momento intervino Messi para intentar frenar la escalada verbal y pedir respeto por su compañero, sin éxito alguno.

¿Qué le dijo Maxi Morález a Lionel Messi?

image

Lejos de amedrentarse tras la intervención de Messi, Morález contraatacó con la frase que dio la vuelta al mundo: “Disculpa, yo pensé él (De Paul) era mamadera tuya y no tú (Messi) la mamadera de él”. Ese comentario, según el relato de Amestoy, hizo estallar al capitán argentino, que lo desafió a continuar la discusión fuera del vestuario: la "Pulga" le pidió que lo esperara tras el encuentro, aunque finalmente aquel enfrentamiento cara a cara no ocurrió.