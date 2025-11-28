Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

Juan Sebastián Verón dijo que es "falso" el posteo en el que supuestamente su pareja apuntaba contra Messi y advirtió: "Esto puede terminar en un descenso"

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, rompió el silencio tras la sanción de la AFA y el supuesto posteo de su esposa contra Messi

28 de noviembre 2025 - 10:36hs
Verón con su esposa

Estudiantes de La Plata y Juan Sebastián Verón desde hace un tiempo que está en enfrentamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Chiqui Tapia, y tras la reciente sanción al dirigente del Pincha por el pasillo a Rosario Central, el exjugador desmintió un posteo de su esposa contra Messi y rompió el silencio.

En las últimas horas comenzó a circular una historia de Valentina Martín, esposa de Verón, con un fuerte mensaje luego de que se diera a conocer la sanción de la AFA contra Juan Sebastián y los futbolistas que protagonizaron el pasillo, que consta en una suspensión de 6 meses para el presidente "para toda actividad relacionada con el fútbol" y dos fechas para los jugadores a cumplir en 2026.

El mensaje falso de la esposa de Juan Sebastián Verón

En ese supuesto posteo, que Verón se encargó de desmentir, decía: "Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia", apuntó contra la AFA, y siguió: "No solo tenes el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".

Posteriormente, había hecho referencia a Messi: "El miamiense (SIC), el inglés, el vendido... El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. ¡Más veronista que nunca y siempre de este lado!".

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia
ARGENTINA

Los títulos que otorgará la AFA en Argentina en 2026: una guía para entender los formatos de los torneos y las copas entre ganadores

escandalo en argentina: la afa manipulo un documento para sancionar a estudiantes por el pasillo a rosario central
FÚTBOL ARGENTINO

Escándalo en Argentina: la AFA manipuló un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central

Historia mujer Verón
La historia de la esposa de Juan Sebastián Verón

La historia de la esposa de Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón rompió el silencio

Esta mañana del viernes, en diálogo con Esteban Trebuq en La Nación+, Verón desmintió ese posteo: "Hay un montón de cuestiones en todo eso y entiendo que cada uno hace su trabajo, pero yo me canso de desmentir y desligar este tipo de cosas que obviamente van a seguir apareciendo. Es completamente falso, no hay nada".

También este viernes, pero en una extensa charla con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, Verón rompió el silencio y dijo que la sanción responde al comunicado que publicó Estudiantes para repudiar el título que le otorgaron al Canalla.

Verón
Verón, presidente de Estudiantes de La Plata

Verón, presidente de Estudiantes de La Plata

"En realidad, lo que se pone a consideración y no estaba en el orden del día, es hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo". A partir de allí, estaba "todo armado", dijo Verón.

"Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados", agregó el presidente de Estudiantes.

En relación al debate sobre la posible conversión de los clubes en sociedades anónimas, Verón aclaró que el club que preside no seguirá ese camino y que la experiencia con Foster Gillet no prosperó: "Estudiantes no va a ser una Sociedad Anónima, ¿qué hacemos con los más de 20 deportes que tenemos? Pero no hay que estar sufriendo y esperar si vendo 15 jugadores y qué pasa si no clasificas a una copa o no vendes… Los clubes están siempre corriendo atrás de las deudas", afirmó.

Juan Sebastián Verón Estudiantes de La Plata Lionel Messi Claudio Chiqui Tapia

