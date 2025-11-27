"No hubo votación": el vicepresidente de River Plate expuso a Chiqui Tapia y la AFA con el título que le otorgó a Rosario Central
El vicepresidente de River Plate confesó que no hubo votación en la AFA para determinar a Rosario Central como campeón de liga
27 de noviembre 2025 - 9:40hs
Claudio Tapia
El título de liga que le otorgó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Chiqui Tapia, a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual, algo que no estaba estipulado, sigue generando repercusiones y sospechas por sus formas, e Ignacio Villarroel, vicepresidente de River Plate, confesó que no hubo votación.
La polémica sobre las formas en la que se le concedió el título al Canalla sigue dando que hablar. El tema se reflotó gracias a las declaraciones de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, quien estuvo presente en la reunión en AFA y admitió que "no hubo votación".
River Plate reconoce que no hubo votación
En la primera reunión de comisión directiva de Stefano Di Carlo como presidente de River Plate, un vocal opositor consultó acerca de la postura institucional sobre este tema y el título otorgado a Rosario Central y Villarroel se sinceró: "River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración".
Esta expresión del miembro de la comisión directiva de River coincide con el comunicado que publicó ese mismo díaEstudiantes de La Plata, en el cual mencionó que no hubo votación y que el Pincha no votó para nombrar a Rosario Central como campeón de liga.