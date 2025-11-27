Dólar
FÚTBOL ARGENTINO

"No hubo votación": el vicepresidente de River Plate expuso a Chiqui Tapia y la AFA con el título que le otorgó a Rosario Central

El vicepresidente de River Plate confesó que no hubo votación en la AFA para determinar a Rosario Central como campeón de liga

27 de noviembre 2025 - 9:40hs
Claudio Tapia

Claudio Tapia

El título de liga que le otorgó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Chiqui Tapia, a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual, algo que no estaba estipulado, sigue generando repercusiones y sospechas por sus formas, e Ignacio Villarroel, vicepresidente de River Plate, confesó que no hubo votación.

River Plate

La polémica sobre las formas en la que se le concedió el título al Canalla sigue dando que hablar. El tema se reflotó gracias a las declaraciones de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, quien estuvo presente en la reunión en AFA y admitió que "no hubo votación".

River Plate reconoce que no hubo votación

En la primera reunión de comisión directiva de Stefano Di Carlo como presidente de River Plate, un vocal opositor consultó acerca de la postura institucional sobre este tema y el título otorgado a Rosario Central y Villarroel se sinceró: "River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración".

Esta expresión del miembro de la comisión directiva de River coincide con el comunicado que publicó ese mismo día Estudiantes de La Plata, en el cual mencionó que no hubo votación y que el Pincha no votó para nombrar a Rosario Central como campeón de liga.

claudio chiqui tapia defendio al arbitraje argentino tras la polemica y las pintadas: los partidos los ganan y los pierden los jugadores
FÚTBOL ARGENTINO

Claudio Chiqui Tapia defendió al arbitraje argentino tras la polémica y las pintadas: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores"

las unicas dos opciones que tiene river plate de clasificar al repechaje de la copa libertadores 2026
FÚTBOL ARGENTINO

Las únicas dos opciones que tiene River Plate de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

rosario central

Villarroel, representante de River en AFA, recordó que la reunión del pasado jueves iba a ser meramente informativa y que servía para definir los torneos que se iban a disputar la próxima temporada.

En esa reunión, posterior a la consagración de Rosario Central, se determinaron los títulos y los campeones que habrá en el 2026 en el fútbol argentino, con un total de 9. Estos son:

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Campeón de Liga (mejor de la tabla anual)
  • Campeón del año (triangular entre los campeones del Apertura y Clausura y el Campeón de Liga)
  • Copa Argentina
  • Trofeo de Campeones (lo disputan el campeón del Apertura y el Clausura)
  • Supercopa Argentina (la disputan el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina)
  • Supercopa Internacional (lo disputan el Campeón de Liga y el ganador del Trofeo de Campeones)
  • Recopa de Campeones (triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional)
