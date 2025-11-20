Claudio Chiqui Tapia defendió al arbitraje argentino tras la polémica y las pintadas: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores"

Claudio Chiqui Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) estuvo en una conferencia en donde habló sobre la actualidad del fútbol y el arbitraje del país, luego de las últimas polémicas ocurridas en el pasado fin de semana y que incluso se hayan vandalizado murales de Lionel Messi con mensajes hacia él.

En medio de la etapa de definiciones en el fútbol argentino, sobre todo con el segundo ascenso de la segunda división a través del Reducido y la fase final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, los arbitrajes volvieron a estar en el ojo de la tormenta , con acusaciones de todo tipo.

" L os partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos , parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó ", declaró en Olé Summit. "A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es" , argumentó Tapia.

Uno de los casos más criticados en Argentina es Barracas Central y las polémicas arbitrales, club del que justamente es dueño Tapia, y el último partido frente a Huracán fue beneficiado por esta cuestión: " Siempre está la sugestión. siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió" , mencionó.

"Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro, y siempre se toman de la misma manera", manifestó el Chiqui. "No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos", concluyó.

Vandalizaron murales de Messi con mensajes a Claudio Chiqui Tapia

En Argentina se hizo viral en las últimas horas que hinchas de Deportivo Morón, equipo de la segunda división del fútbol argentino, vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez del Mundial 2022 con mensaje en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de Claudio Chiqui Tapia, el presidente.

Esto surgió luego de que el pasado domingo Deportivo Morón perdió las semifinales en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino contra Deportivo Madryn en la que fue perjudicado por el árbitro. No es la primera vez que Madryn avanza de fase con mucha polémica.

Mural Dibu

En estos últimos años, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, es muy criticado por su manejo del fútbol argentino y las polémicas arbitrales e incluso sucede con Barracas Central en la primera división, equipo perteneciente al titular de AFA que también el pasado fin de semana fue tema de conversación por el arbitraje.

Los murales con las imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo y del Dibu Martínez aparecieron intervenidos con mensajes como: "Chiqui mafia, Toviggino delincuentes", "Morón es un país que no olvida", "El Mundial más caro de la historia, Morón y nada" y "Chiqui mafia, corrupto".