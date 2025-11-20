Las convocadas en la selección uruguaya femenina para los próximos partidos por la Liga de Naciones; mirá la lista y los detalles

Las convocadas de Uruguay para los partidos ante Paraguay y Ecuador por la Liga de Naciones

La selección uruguaya femenina ante Argentina por la Liga de Naciones

El entrenador de la selección uruguaya femenina , Ariel Longo, definió la lista de jugadoras convocadas para la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina que se disputarán en los próximos días con partidos ante Paraguay y Ecuador.

Este torneo es torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 . El equipo campeón y el vicecampeón clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el tercero y cuarto disputarán el repechaje intercontinental.

En el certamen participan nueve selecciones, con la excepción de Brasil, que ya tiene su lugar asegurado por ser anfitrión. El formato será todos contra todos, a una sola rueda.

En el debut en la Liga de Naciones Femenina, Uruguay, que tuvo libre en la primera fecha, empató 2-2 ante Argentina el pasado 28 de octubre en el Estadio Centenario , partido que tuvo más de 7.000 espectadores en la Tribuna Olímpica.

Las novedades de Longo

El DT celeste convocó a 23 futbolistas para la doble fecha y, con respecto a la última citación, hay novedades con los regresos de Esperanza Pizarro, Ximena Velazco y Valentina Morales, quienes juegan en España, mientras que por primera vez está en la lista la delantera Agustina Gómez, de Liverpool.

G6HdQBUWMAANHXf

Los entrenamientos comenzarán el lunes 24 en el Complejo Celeste, mientras que el viaje rumbo a Asunción está programado para el día 27.

Los próximos partidos de Uruguay en la Liga de Naciones Femenina

Uruguay tendrá dos partidos en la próxima fecha del certamen de Conmebol.

El primero será ante Paraguay, de visitante, el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, en el estadio La Huerta de Asunción.

Luego, Uruguay será local ante Ecuador el martes 2 de diciembre a la hora 18:00 en el Parque Viera, la cancha de Wanderers.

Las entradas para este partido ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AUFTickets.

Los partidos serán emitidos por AUFTV.

Las 23 convocadas:

Arqueras

Agustina Sánchez (Belgrano – Argentina)

Josefina Villanueva (Nacional)

Romina Olmedo (Defensor Sporting)

Defensas

Daiana Farías (Peñarol)

Fátima Barone (Belgrano – Argentina)

Laura Felipe (Belgrano – Argentina)

Yannel Correa (Alhama – España)

Stephanie Tregartten (Talleres - Argentina)

Juliana Viera (East Carolina University – EE.UU.)

Stephanie Lacoste (Internacional – Brasil)

Volantes

Ángela Gómez (Bahía – Brasil)

Pamela González (Racing Power - Portugal)

Ximena Velazco (Dux Logroño – España)

Pilar González (Talleres – Argentina)

Sindy Ramírez (Racing – Argentina)

Luciana Gómez (Botafogo - Brasil)

Valentina Morales (SC Huelva - España)

Delanteras

Alaides Paz (Belgrano - Argentina)

Wendy Carballo (Bahía – Brasil)

Belén Aquino (Internacional – Brasil)

Esperanza Pizarro (Dépor Abanca – España)

Sofía Oxandabarat (Nacional)

Agustina Gómez (Liverpool)