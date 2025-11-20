Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / LIGA DE NACIONES

Las convocadas en la selección uruguaya femenina para los próximos partidos por la Liga de Naciones; mirá la lista y los detalles

Ariel Longo definió la lista de jugadoras convocadas para la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina ante Paraguay y Ecuador; mirá la lista y los detalles

20 de noviembre 2025 - 10:43hs
La selección uruguaya femenina ante Argentina por la Liga de Naciones

La selección uruguaya femenina ante Argentina por la Liga de Naciones

FOTO: @AUFFemenino
Las convocadas de Uruguay para los partidos ante Paraguay y Ecuador por la Liga de Naciones

Las convocadas de Uruguay para los partidos ante Paraguay y Ecuador por la Liga de Naciones

El entrenador de la selección uruguaya femenina, Ariel Longo, definió la lista de jugadoras convocadas para la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina que se disputarán en los próximos días con partidos ante Paraguay y Ecuador.

Este torneo es torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027. El equipo campeón y el vicecampeón clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el tercero y cuarto disputarán el repechaje intercontinental.

En el certamen participan nueve selecciones, con la excepción de Brasil, que ya tiene su lugar asegurado por ser anfitrión. El formato será todos contra todos, a una sola rueda.

Las novedades de Longo

El DT celeste convocó a 23 futbolistas para la doble fecha y, con respecto a la última citación, hay novedades con los regresos de Esperanza Pizarro, Ximena Velazco y Valentina Morales, quienes juegan en España, mientras que por primera vez está en la lista la delantera Agustina Gómez, de Liverpool.

G6HdQBUWMAANHXf

Los entrenamientos comenzarán el lunes 24 en el Complejo Celeste, mientras que el viaje rumbo a Asunción está programado para el día 27.

Los próximos partidos de Uruguay en la Liga de Naciones Femenina

Uruguay tendrá dos partidos en la próxima fecha del certamen de Conmebol.

El primero será ante Paraguay, de visitante, el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, en el estadio La Huerta de Asunción.

Luego, Uruguay será local ante Ecuador el martes 2 de diciembre a la hora 18:00 en el Parque Viera, la cancha de Wanderers.

Las entradas para este partido ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AUFTickets.

Los partidos serán emitidos por AUFTV.

Las 23 convocadas:

Arqueras

Agustina Sánchez (Belgrano – Argentina)

Josefina Villanueva (Nacional)

Romina Olmedo (Defensor Sporting)

Defensas

Daiana Farías (Peñarol)

Fátima Barone (Belgrano – Argentina)

Laura Felipe (Belgrano – Argentina)

Yannel Correa (Alhama – España)

Stephanie Tregartten (Talleres - Argentina)

Juliana Viera (East Carolina University – EE.UU.)

Stephanie Lacoste (Internacional – Brasil)

Volantes

Ángela Gómez (Bahía – Brasil)

Pamela González (Racing Power - Portugal)

Ximena Velazco (Dux Logroño – España)

Pilar González (Talleres – Argentina)

Sindy Ramírez (Racing – Argentina)

Luciana Gómez (Botafogo - Brasil)

Valentina Morales (SC Huelva - España)

Delanteras

Alaides Paz (Belgrano - Argentina)

Wendy Carballo (Bahía – Brasil)

Belén Aquino (Internacional – Brasil)

Esperanza Pizarro (Dépor Abanca – España)

Sofía Oxandabarat (Nacional)

Agustina Gómez (Liverpool)

Temas:

Selección femenina de fútbol Paraguay Ecuador selección uruguaya

Las más leídas

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Álvaro Recoba, 
FÚTBOL

El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos