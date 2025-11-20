Las convocadas en la selección uruguaya femenina para los próximos partidos por la Liga de Naciones; mirá la lista y los detalles
Ariel Longo definió la lista de jugadoras convocadas para la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina ante Paraguay y Ecuador; mirá la lista y los detalles
20 de noviembre 2025 - 10:43hs
La selección uruguaya femenina ante Argentina por la Liga de Naciones
FOTO: @AUFFemenino
Las convocadas de Uruguay para los partidos ante Paraguay y Ecuador por la Liga de Naciones
El entrenador de la selección uruguaya femenina, Ariel Longo, definió la lista de jugadoras convocadas para la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina que se disputarán en los próximos días con partidos ante Paraguay y Ecuador.
Este torneo es torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027. El equipo campeón y el vicecampeón clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el tercero y cuarto disputarán el repechaje intercontinental.
En el certamen participan nueve selecciones, con la excepción de Brasil, que ya tiene su lugar asegurado por ser anfitrión. El formato será todos contra todos, a una sola rueda.
El DT celeste convocó a 23 futbolistas para la doble fecha y, con respecto a la última citación, hay novedades con los regresos de Esperanza Pizarro, Ximena Velazco y Valentina Morales, quienes juegan en España, mientras que por primera vez está en la lista la delantera Agustina Gómez, de Liverpool.
Los entrenamientos comenzarán el lunes 24 en el Complejo Celeste, mientras que el viaje rumbo a Asunción está programado para el día 27.
Los próximos partidos de Uruguay en la Liga de Naciones Femenina
Uruguay tendrá dos partidos en la próxima fecha del certamen de Conmebol.
El primero será ante Paraguay, de visitante, el próximo viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, en el estadio La Huerta de Asunción.
Luego, Uruguay será local ante Ecuador el martes 2 de diciembre a la hora 18:00 en el Parque Viera, la cancha de Wanderers.
Las entradas para este partido ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AUFTickets.