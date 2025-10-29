Así están las tablas de posiciones de la Liga de las Naciones Femenina de Conmebol para el Mundial 2027, con Uruguay sexto; resultados y próximos partidos
El empate 2-2 de Uruguay ante Argentina dejó a las celestes en el sexto lugar de la tabla; las dos primeras van al Mundial de Brasil 2027 y las tercera y cuarta al repechaje
29 de octubre 2025 - 12:35hs
Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones
FOTO: AFP
La selección uruguaya de fútbol femenino que dirige Ariel Longo, que empató 2-2 frente Argentina este martes en el Estadio Centenario en el marco de la segunda fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, quedó sexta en la tabla de posiciones.
El torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 otorga dos plazas directas y dos lugares (tercero y cuarto) para disputar los repechajes. Brasil, como anfitrión está clasificado. Se juega a una rueda todos contra todos.
La celeste tuvo libre en la primera fecha y debutó con las argentinas ante unos 7.000 espectadores, que le dieron un marco especial para un partido de fútbol femenino.
El empate tuvo sabor a derrota porque Argentina logró la igualdad en el minuto 88, después que Lacoste y Aquino anotaran los dos goles celestes y la misma Aquino pudo establecer el tercero en el último minuto de descuento.
Uruguay volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre-diciembre: el 28 de noviembre visitará a Paraguay en Asunción y el 2 de diciembre recibirá a Ecuador en el Parque Viera.
En las dos próximas fechas podrá colocarse entre las cuatro mejores debido a que enfrentará a Paraguay, que perdió sus dos partidos, y tendrá una prueba clave ante Ecuador, que goleó a Bolivia y perdió con Colombia.
El otro gran desafío que tendrá Uruguay será jugar ante Bolivia en la altura de La Paz, donde perdió 4-0 ante Ecuador.
Colombia se perfila como la gran candidata a terminar primera tras su goleada 4-1 ante Perú y el triunfo de visitante en la segunda fecha, este martes, 2-1 ante Ecuador.
Resultados de la Liga de las Naciones de Conmebol
Fecha 1
Colombia 4-1 Perú
Bolivia 0-4 Ecuador
Venezuela 0-0 Chile
Argentina 3-1 Paraguay
Libre: Uruguay
Fecha 2
Uruguay 2-2 Argentina
Paraguay 1-2 Venezuela
Ecuador 1-2 Colombia
Chile 5-0 Bolivia
Libre: Perú
Próxima fecha, 28 de noviembre
Perú vs Chile
Paraguay vs Uruguay
Bolivia vs Colombia
Ecuador vs Venezuela
Libre: Argentina
Todos los partidos de Uruguay en la Copa de las Naciones
Martes 28 de noviembre ante Paraguay de visitante
Viernes 2 de diciembre ante Ecuador en el Parque Viera porque el Estadio estará ocupado por el recital de Shakira.
Viernes 10 de abril visita a Perú
Martes 14 de abril visita a Bolivia
Sábado 18 de abril recibe a Chile en el Estadio Centenario.
Viernes 5 de junio visita a Colombia
Martes 9 de junio recibe a Venezuela en el Estadio Centenario.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de las Naciones femenina de Conmebol
Tras dos fechas, con Uruguay y Perú con un solo partido porque tuvieron libre, así está la tabla de posiciones: