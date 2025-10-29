Escándalo en Argentina: le dieron "descanso" por una fecha al árbitro Nicolás Lamolina, quien expulsó al hijo de Chiqui Tapia, presidente de AFA, contra Boca Juniors

Nicolás Lamolina Pablo Porciúncula / AFP

El árbitro argentino Nicolás Lamolina, quien el pasado lunes expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y capitán de Barracas Central, no fue tenido en cuenta en las designaciones para el próximo fin de semana del Torneo Clausura del fútbol de ese país.

Según informaron distintos medios de la vecina orilla, se trataría de un "descanso" por lo que consideraron una mala actuación en ese encuentro, que terminó con la victoria de Boca Juniors por 3-1 en el estadio rival.

Un partido muy friccionado La jugada que cambió el partido ocurrió a los 14 minutos. Iván Tapia, el hijo del Chiqui Tapia, había recibido la tarjeta amarilla 7' antes por un entredicho con Leandro Paredes.

Siete minutos después, cuando el propio capitán de Boca Juniors llevaba el balón, Tapia le tiró una patada que no lo impactó, pero el futbolista xeneize exageró y Lamolina le mostró la segunda amonestación, por lo que Tapia fue expulsado.

De esa manera, el árbitro no dirigirá el próximo fin de semana en el Torneo Clausura argentino.