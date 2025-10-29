El árbitro argentino Nicolás Lamolina, quien el pasado lunes expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y capitán de Barracas Central, no fue tenido en cuenta en las designaciones para el próximo fin de semana del Torneo Clausura del fútbol de ese país.
Escándalo en Argentina: le dieron "descanso" por una fecha al árbitro Nicolás Lamolina, quien expulsó al hijo de Chiqui Tapia, presidente de AFA, contra Boca Juniors
Iván Tapia, hijo del presidente de AFA y capitán de Barracas, fue expulsado por dos amarillas en el partido que Boca Juniors ganó 3-1