El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Polémica en Argentina por el equipo de Lionel Messi, Leones FC, que ascendió por decreto de la AFA; mirá los detalles

Leones FC de Rosario, equipo de Lionel Messi y su familia, se salteó una división del fútbol argentino y ascendió por decreto a la cuarta categoría

24 de octubre 2025 - 9:43hs
En las últimas horas surgió la polémica en Argentina con Leones FC de Rosario, equipo de Lionel Messi y su familia, que ascendió a la división Primera C del fútbol argentino, la cuarta categoría, y se salteó participar en el Torneo Promocional Amateur, la división más baja del sistema.

Así quedó estipulado según el Boletín Oficial N° 6752, emitido el pasado 11 de setiembre, en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la afiliación directa del club rosarino, con lo que se le permite incorporarse sin atravesar las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y salteando la instancia del Torneo Promocional Amateur, que sería la categoría más baja del fútbol argentino.

El club tiene como presidente a Matías Horacio Messi, hermano de Lionel, mientras que María Sol, su hermana, aparece como vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, es revisor de cuentas suplente Tomás Matías Messi, sobrino del capitán de la selección Argentina.

Leones FC, el equipo de Lionel Messi y su familia

El equipo será dirigido en la Primera C por el ex mediocampista de River Plate Víctor "Chapa" Zapata, que viene de conducir Atlas y conoce la divisional. El conjunto utilizará una camiseta negra con vivos blancos y actuará como local en el estadio Único, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial sub 20
MUNDIAL SUB 20

El sentido mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

Lionel Messi renovó con Inter Miami
MLS

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028; mirá los detalles del acuerdo y el anuncio especial que hizo el club

Una reseña de la dirigencia en la página oficial indica que la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina de Fútbol y comenzó a participar con su equipo masculino de mayores en el Torneo Unificado de Ascenso.

Lionel Messi
"Más adelante inauguraría su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo (Alvear), que contó en un primer momento con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético y otra de césped natural. Un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias. Un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un resto-bar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes", detalle el club en su perfil oficial.

