Polémica en Argentina por el equipo de Lionel Messi, Leones FC, que ascendió por decreto de la AFA; mirá los detalles

En las últimas horas surgió la polémica en Argentina con Leones FC de Rosario , equipo de Lionel Messi y su familia, que ascendió a la división Primera C del fútbol argentino , la cuarta categoría, y se salteó participar en el Torneo Promocional Amateur , la división más baja del sistema.

Así quedó estipulado según el Boletín Oficial N° 6752, emitido el pasado 11 de setiembre, en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la afiliación directa del club rosarino, con lo que se le permite incorporarse sin atravesar las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y salteando la instancia del Torneo Promocional Amateur , que sería la categoría más baja del fútbol argentino.

El club tiene como presidente a Matías Horacio Messi , hermano de Lionel, mientras que María Sol, su hermana, aparece como vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, es revisor de cuentas suplente Tomás Matías Messi , sobrino del capitán de la selección Argentina.

El equipo será dirigido en la Primera C por el ex mediocampista de River Plate Víctor "Chapa" Zapata , que viene de conducir Atlas y conoce la divisional. El conjunto utilizará una camiseta negra con vivos blancos y actuará como local en el estadio Único, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires , a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

MUNDIAL SUB 20 El sentido mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

Una reseña de la dirigencia en la página oficial indica que la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina de Fútbol y comenzó a participar con su equipo masculino de mayores en el Torneo Unificado de Ascenso.

Lionel Messi Lionel Messi EFE

"Más adelante inauguraría su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo (Alvear), que contó en un primer momento con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético y otra de césped natural. Un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias. Un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un resto-bar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes", detalle el club en su perfil oficial.