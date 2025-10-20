Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL SUB 20

El sentido mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

"Cabeza en alto muchachos", pidió desde Instagram el capitán de la selección argentina absoluta; mirá su mensaje

20 de octubre 2025 - 8:36hs
Jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial sub 20

Jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial sub 20

Foto: AFP

"Cabeza en alto muchachos", pidió desde Instagram el capitán de la selección absoluta.

"Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", dijo Messi en un mensaje publicado con la camiseta albiceleste de fondo.

El mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20
El mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20

El mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20

Argentina era la gran favorita para alzar el trofeo este domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero Marruecos se impuso con dos tempranos zarpazos del atacante Yassir Zabiri, autor de un doblete a los 12 y 29 minutos.

Marruecos
LA FINAL

Marruecos derrotó 2-0 a Argentina y se coronó brillante campeón mundial sub 20 en Chile

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

Messi tenía a un compañero del Inter Miami en el combinado Sub-20, el punta Mateo Silvetti, quien arrancó la final desde el banco.

Messi

El ícono del fútbol argentino, de 38 años, cuenta en su incomparable palmarés con el título del Mundial Sub-20 disputado en 2005 en Países Bajos, del que fue máximo artillero y mejor jugador.

AFP

Temas:

Lionel Messi Marruecos Selección Argentina Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
INGLATERRA

Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

Matías Arezo y Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Wanderers por el Torneo Clausura: con goles de Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, el aurinegro goleó y sigue primero

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos