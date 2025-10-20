El sentido mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

Siguiendo el torneo a la distancia, Lionel Messi envió un mensaje de aliento a las jóvenes promesas argentinas que perdieron este domingo la final del Mundial Sub-20 frente a Marruecos por 2-0 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"Cabeza en alto muchachos", pidió desde Instagram el capitán de la selección absoluta.

"Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", dijo Messi en un mensaje publicado con la camiseta albiceleste de fondo.

Argentina era la gran favorita para alzar el trofeo este domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero Marruecos se impuso con dos tempranos zarpazos del atacante Yassir Zabiri, autor de un doblete a los 12 y 29 minutos.

El mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20

El mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20

URUGUAYOS "¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

LA FINAL Marruecos derrotó 2-0 a Argentina y se coronó brillante campeón mundial sub 20 en Chile

Messi tenía a un compañero del Inter Miami en el combinado Sub-20, el punta Mateo Silvetti, quien arrancó la final desde el banco.

Messi EFE

El ícono del fútbol argentino, de 38 años, cuenta en su incomparable palmarés con el título del Mundial Sub-20 disputado en 2005 en Países Bajos, del que fue máximo artillero y mejor jugador.

AFP