Fútbol Internacional / LA FINAL

Marruecos derrotó 2-0 a Argentina y se coronó brillante campeón mundial sub 20 en Chile

Con dos goles de Yassir Zabiri y una gran actuación de Othamne Maamma, Marruecos derrotó 2-0 a Argentina en la final del Mundial sub 20: es la segunda selección africana de la historia en ganar este certamen

19 de octubre 2025 - 22:39hs
Marruecos

Marruecos

Foto: EFE/ Esteban Garay

Marruecos completó este domingo una hazaña en el fútbol y se convirtió en el segundo país africano, tras Ghana en 2009, en ganar un Mundial sub 20 al derrotar a Argentina por 2-0 en la final del torneo disputado en Chile.

Es el título más importante para el fútbol de Marruecos, cuya selección juvenil disputó este domingo en el estadio Nacional de Santiago un partido que jugó con orden, inteligencia y que supo definir pronto en el primer tiempo.

El encuentro comenzó vertiginoso y con polémica, porque a los diez minutos Zabiri ganó un balón en largo y el golero argentino lo atropelló cuando el africano se disponía a rematar en esa zona difusa de la línea que delimita el área.

El técnico magrebí decidió pedir la revisión por un posible penal y el árbitro del juego, el italiano Maurizio Mariani, objetó que el delantero marroquí no estaba en posesión del balón (en realidad había rematado al arco) y decretó tarjeta amarilla al golero albiceleste y falta afuera del área.

Sin embargo, el propio Zabiri la ejecutó con maestría, al ángulo derecho, y le dio la ventaja a Marruecos, que estaba mejor plantado que la albiceleste.

Sobre todo en la banda derecha del ataque africano, donde Julio Soler nunca pudo con la velocidad y la gambeta de Othamne Maamma, uno de los mejores jugadores de Marruecos.

Una jugada el extremo de Watford a los 28 minutos sirvió para doblar la ventaja: ganó en velocidad un pase largo, se deshizo con facilidad del capitán argentino, y su pase de la muerte lo colocó en la red un inspirado Zabiri.

Era la primera vez en todo el torneo que Argentina iba por debajo en el marcador, la primera que le hacían dos goles y los nervios comenzaron a aflorar.

Con la selección desdibujada, el técnico Diego Placente tampoco ayudó: a los 30 minutos decidió retirar a Acuña y dar entrada a Mateo Silvetti en busca de su velocidad e idilio con el gol, sin observar dónde estaba el problema.

El delantero de Inter Miami tuvo una opción en el minuto 44 que no supo definir, pero quien pudo sentenciar el partido a favor de Marreucos un minuto después fue Maamma, que volvió a superar con facilidad a Soler, pero su disparo, flojo, lo sacó la defensa cuando ya se colaba.

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: Argentina atropellada en busca de un gol a la desesperada, y Marruecos ordenado atrás, y con mucho peligro en el contraataque.

Los minutos se consumieron con Argentina siempre precipitada, nerviosa, muy individualista y muy dura, cometió decenas de faltas, y Marruecos sin fisuras en defensa, en un ejercicio de rigor que mantuvo todo el campeonato y que le ha permitido alzar por primera vez en su historia un título mundial, y convertirse en el segundo equipo africano en ganar un sub-20.

La ficha técnica

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito (Rodiguez Pagana, min. 80), Tomás Pérez (Santiago Fernández, min 46), Juan Villalba (Tobias Andrada, min 46), Tobías Ramírez; Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña (Mateo Silvetti, min 29), Maher Carrizo, Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco (Ian Subiabre, min 60). Seleccionador: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Ismail Bakhty, Naim Byar, Houssam Essadak, Yassine Khalifi (Saad el Haddad, min. 62); Othmane Maamma (Ilias Boumassouf min. 73), Gessime Yassine (Mohamad Majni min. 85); Yassir Zabiri (Yassine El Baharaoui min 85). Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: Yassir Zabiri (min. 12), Yasir Zabiri (min. 28).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Santino Barbi, Ginaluca Prestianni, Ian Subiabre, Maher Carrizo y Milton Delgado, por Argentina, y a Othmane Maama y Houssam Essadak, por Marruecos.

Incidencias: partido final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 jugado en el estadio Nacional de Santiago de Chile ante 43.253 espectadores.

EFE

Argentina Chile Marruecos Mundial sub 20

