El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL SUB 20

La selección argentina derrotó a Colombia y clasificó a la final del Mundial sub 20 después de 18 años

La selección argentina derrotó 1-0 a Colombia y clasificó a la final del Mundial sub 20, donde se medirá ante Marruecos

16 de octubre 2025 - 9:17hs
Argentina sub 20
EFE

La selección argentina se impuso a Colombia por 1-0 este miércoles en las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile, en un partido jugado en el estadio Nacional de Santiago en el que hizo gala de su efectividad y solidez, y avanzó a la final del torneo, en la que ante Marruecos buscará el próximo domingo su séptimo título en la categoría.

Será la segunda vez en 20 años que un equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria.

Los cafeteros, por su parte, a pesar de su valor ante la adversidad y jugando con uno menos por la expulsión de Jhon Rentería en el minuto 79, sucumbió y enfrentará a Francia por el tercer lugar el sábado 18 en Santiago.

El delantero de Newell’s Matteo Silvetti definió el triunfo para la albiceleste al minuto 72, con lo que volvió a ser clave como lo fue ante México en cuartos de final cuando marcó el tanto del triunfo.

La Albiceleste tiene la oportunidad de acabar con 18 años de espera y buscar su séptima corona ante los marroquíes, tras la última conseguida en la edición de 2007.

Argentina sub 20
La selección Argentina clasificó a la final

La selección Argentina clasificó a la final

Colombia se notó más incisiva en ataque en los primeros minutos con el delantero Joel Canchimbo, ante una Argentina apoyada en las galopadas por la banda del extremo Gianluca Prestianni.

Sobre los 15 minutos las máscaras de precaución cayeron y ambas selecciones se soltaron a pelear cada centímetro de la cancha, respondiendo golpe por golpe en las áreas.

Argentina presionó en ataque con su poderoso tridente del goleador Alejo Sarco, el ariete Ian Subiabre y Prestianni, mientras que los cafeteros se arrimaron peligrosamente con Canchimbo, Emilio Aristizábal y el capitán Kener González.

Sin embargo, la adversidad llegó para Colombia luego de la media hora de partido cuando el mejor en la cancha, Canchimbo, se lesionó sin falta y fue sustituido por Jhon Rentería.

La Tricolor perdió fuerza en un ataque diezmado con la ausencia del goleador Néiser Villarreal, pero le puso valor con las llegadas del volante Juan Arizala y del propio Rentería.

Argentina inició el segundo tiempo con el ingreso del atacante Mateo Silvetti y se perdió una clara oportunidad que tuvo como respuesta del colombiano Aristizábal pisando el área sin concretar.

El puerta a puerta se impuso e hizo brillar al portero albiceleste de Talleres Santino Barbi que atajó un soberbio remate de Rentería y otro cabezazo a Arizala que despejó con los dedos sobre el travesaño.

El entrenador argentino Diego Placente intentó desnivelar el resultado en el minuto 62 al pedir una tarjeta roja para Rentería, pero el árbitro, el portugués Joao Pinheiro, no lo concedió.

Con los espacios cerrados, a Sarco le tomó trabajo encontrar opciones claras, pero Prestianni supo buscar el momento para filtrar una pelota al área y que Silvetti, con una pegada de tres dedos, puso el 1-0 al minuto 72 sobre el palo derecho del portero Jordan García.

El partido se picó con la expulsión de Rentería por doble amarilla y a la siguiente falta, el entrenador César Torres pidió la tarjeta roja para el central albiceleste Dylan Gorosito, que el juez luso dejó en amarilla.

Desde ahí hasta el final, Argentina supo controlar a una Colombia disminuida y selló su victoria.

¿Cuándo es la final del Mundial sub 20 entre Argentina y Marruecos?

La final del Mundial sub 20 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 horas.

FUENTE: EFE

Selección Argentina Mundial sub 20 Marruecos

