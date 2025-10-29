La buena noticia que recibió Jadson Viera en su primer día de trabajo con el regreso inesperado de un jugador de Nacional para el partido clave contra Cerro por el Torneo Clausura

El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones FOTO: @Nacional

Nacional entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes ya con su nuevo director técnico, Jadson Viera -quien comenzó este martes-, pensando en lo que será el trascendente encuentro contra Cerro del próximo sábado a la hora 19 en el Estadio Centenario por la penúltima fecha del Torneo Clausura, en el que muy factiblemente gane la Tabla Anual. En las últimas horas, el flamante DT recibió la buena noticia de que Emiliano Ancheta finalmente no tiene desgarro, por lo que estará a la orden.

De ser así, los tricolores, que acaban de despedir a Pablo Peirano de la dirección técnica, clasificarán directamente a las finales de la Liga AUF Uruguaya y esperarán por el ganador de la semifinal entre el ganador del Torneo Apertura, Liverpool, y el del Clausura, que por ahora sería Peñarol.

La semana pasada, el manager general de Nacional, Sebastián Eguren afirmó que Emiliano Ancheta "sufrió una rotura fibrilar chica" tras el partido contra Miramar Misiones en el que jugó 90 minutos. "El partido lo terminó bien pero pudimos constatar la lesión".

Ancheta a la orden de Jadson Viera Según informó este lunes El Espectador Deportes y pudo confirmar Referí, Emiliano Ancheta se realizó un estudio en una clínica privada.

El resultado del mismo, indica que el lateral derecho de Nacional no está desgarrado, por lo que Jadson Viera ya lo sumó a los trabajos con el resto del plantel. 20250928 Emiliano Ancheta Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (17) Emiliano Ancheta Foto: Foto Enzo Santos/Focouy El futbolista entrenó de manera normal este miércoles y está pronto para ser tenido en cuenta contra Cerro para el encuentro del sábado venidero.