La buena noticia que recibió Jadson Viera en su primer día de trabajo con el regreso inesperado de un jugador de Nacional para el partido clave contra Cerro por el Torneo Clausura
El flamante entrenador tricolor tiene en mente el encuentro trascendente del sábado y puede sumar a un nuevo futbolista
29 de octubre 2025 - 15:07hs
El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones
FOTO: @Nacional
Nacional entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes ya con su nuevo director técnico, Jadson Viera -quien comenzó este martes-, pensando en lo que será el trascendente encuentro contra Cerro del próximo sábado a la hora 19 en el Estadio Centenario por la penúltima fecha del Torneo Clausura, en el que muy factiblemente gane la Tabla Anual. En las últimas horas, el flamante DT recibió la buena noticia de que Emiliano Ancheta finalmente no tiene desgarro, por lo que estará a la orden.