El Observador / Fútbol / NACIONAL

La buena noticia que recibió Jadson Viera en su primer día de trabajo con el regreso inesperado de un jugador de Nacional para el partido clave contra Cerro por el Torneo Clausura

El flamante entrenador tricolor tiene en mente el encuentro trascendente del sábado y puede sumar a un nuevo futbolista

29 de octubre 2025 - 15:07hs
El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones

FOTO: @Nacional

Nacional entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes ya con su nuevo director técnico, Jadson Viera -quien comenzó este martes-, pensando en lo que será el trascendente encuentro contra Cerro del próximo sábado a la hora 19 en el Estadio Centenario por la penúltima fecha del Torneo Clausura, en el que muy factiblemente gane la Tabla Anual. En las últimas horas, el flamante DT recibió la buena noticia de que Emiliano Ancheta finalmente no tiene desgarro, por lo que estará a la orden.

Ancheta a la orden de Jadson Viera

Según informó este lunes El Espectador Deportes y pudo confirmar Referí, Emiliano Ancheta se realizó un estudio en una clínica privada.

Matías Arezo
PEÑAROL

Diego Aguirre probó el equipo titular de Peñarol para la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, y quiere sorprender

Santiago Bueno, Federico Valverde y Diego Rossi cuando jugaban juntos en Peñarol
FÚTBOL

Estudio internacional revela que el fútbol uruguayo ocupa el puesto 17 en el mundo en transferencias de jugadores; está por encima de varias potencias

El resultado del mismo, indica que el lateral derecho de Nacional no está desgarrado, por lo que Jadson Viera ya lo sumó a los trabajos con el resto del plantel.

20250928 Emiliano Ancheta Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (17)
Emiliano Ancheta

El futbolista entrenó de manera normal este miércoles y está pronto para ser tenido en cuenta contra Cerro para el encuentro del sábado venidero.

