Video: el divertido momento entre Federico Valverde y Franco Mastantuono en el triunfo ante el Barcelona

Federico Valverde y Franco Mastantuono protagonizaron un divertido momento en los minutos finales del partido entre el Real Madrid y el Barcelona

30 de octubre 2025 - 9:38hs

El Real Madrid venció el pasado fin de semana al Barcelona por 2-1 por LaLiga española, un clásico picante como suele ser este tipo de partidos, y salieron a la luz imágenes de un divertido momento entre Federico Valverde y el argentino Franco Mastantuono en los minutos finales.

Mastantuono desembarcó en el Real Madrid hace aproximadamente dos meses, luego de cumplir los 18 años de edad, y tuvo mucha participación en este inicio de temporada, aunque en los últimos partidos perdió un poco de terreno ya que Jude Bellingham dejó atrás su lesión y molestias en el hombro.

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid).
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

Con Federico Valverde mantiene una gran relación desde el primer día que llegó ya que lo recibió con los brazos abiertos en Madrid, y así se notó en un video de ambos que surgió en las últimas horas en los minutos finales.

Cuando el partido estaba por llegar a su fin, se lo ve al uruguayo pegarle en el pecho a Mastantuono y hacer una especie de mini baile acompañado de una sonrisa, y Mastantuono hizo lo mismo, lógicamente ambos golpes de manera amistosa ya que estaban palpitando los festejos que estaban por venir tras ganar el clásico.

Federico Valverde en Real Madrid
El gesto que tuvo Mastantuono con Federico Valverde

Una demostración de la gran relación que mantiene ambos desde la llegada del argentino es el gesto que tuvo Franco con Benicio, el hijo mayor de Fede, al momento de llegar a la capital española.

Mastantuono le regaló la camiseta que usaba él en River Plate, ya que Benicio simpatiza por el equipo de Nuñez, equipo del que la pareja de Fede, Mina Bonino, es hincha.

