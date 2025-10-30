Video: el divertido momento entre Federico Valverde y Franco Mastantuono en el triunfo ante el Barcelona
Federico Valverde y Franco Mastantuono protagonizaron un divertido momento en los minutos finales del partido entre el Real Madrid y el Barcelona
30 de octubre 2025 - 9:38hs
El Real Madrid venció el pasado fin de semana al Barcelona por 2-1 por LaLiga española, un clásico picante como suele ser este tipo de partidos, y salieron a la luz imágenes de un divertido momento entre Federico Valverde y el argentino Franco Mastantuono en los minutos finales.
Mastantuono desembarcó en el Real Madrid hace aproximadamente dos meses, luego de cumplir los 18 años de edad, y tuvo mucha participación en este inicio de temporada, aunque en los últimos partidos perdió un poco de terreno ya que Jude Bellingham dejó atrás su lesión y molestias en el hombro.
Con Federico Valverde mantiene una gran relación desde el primer día que llegó ya que lo recibió con los brazos abiertos en Madrid, y así se notó en un video de ambos que surgió en las últimas horas en los minutos finales.
Cuando el partido estaba por llegar a su fin, se lo ve al uruguayo pegarle en el pecho a Mastantuono y hacer una especie de mini baile acompañado de una sonrisa, y Mastantuono hizo lo mismo, lógicamente ambos golpes de manera amistosa ya que estaban palpitando los festejos que estaban por venir tras ganar el clásico.