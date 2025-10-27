Federico Valverde es el único futbolista uruguayo candidato a integrar el equipo ideal de FIFPro World 11 2025

Federico Valverde ganó este domingo el clásico con Real Madrid a Barcelona por 2-1 por una nueva fecha de LaLiga de España y así, quedaron más punteros que nunca en la tabla de posiciones del torneo más importante de ese país.

Hacía y año y medio que los merengues no podían vencer a su clásico rival.

Como informó Referí, sobre el final hubo algunos disturbios entre los futbolistas quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

Tanto Valverde como Ronald Araujo, quien ingresó a los 73 minutos, tuvieron fueron evaluados por la prensa deportiva de Madrid y Barcelona, con algunos elogios para el de Real Madrid.

A su vez, este lunes se supo que Valverde jugó ese partido con fiebre y gastroenteritis.

Una nueva nominación para Valverde

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) que nuclea a los jugadores profesionales del mundo, dio a conocer la lista de 26 futbolistas nominados a integrar su equipo ideal de 2025 y entre ellos, está Federico Valverde.

Por su parte, el astro argentino Lionel Messi, es el jugador que más veces lo integró, y ahora vuelve a estar entre los elegidos.

La votación de los mejores futbolistas del año se estableció para aquellos jugadores que hayan tenido al menos 30 apariciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

FIFPro reveló este lunes a los 26 más votados y el próximo lunes 3 de noviembre publicará el equipo ideal.

Estos son los futbolistas votados:

Arqueros

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City, Italia)

Zagueros

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Volantes

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Bélgica)

Luka Modric (Real Madrid/Milan, Croacia)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Pedri (Barcelona, España)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Francia)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Raphinha (Barcelona, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Lamine Yamal (Barcelona, España)