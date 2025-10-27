Conmoción en el automovilismo mundial: un piloto que aspiraba a correr en Fórmula 1 confesó que asesinó a su padre

Antolín González quería llegar a la Fórmula 1, pero confesó que mató a su padre

El automovilismo español y también el mundial quedaron conmocionados por un hecho que se conoció en las últimas horas: la investigación sobre el homicidio que cometió Antolín González , expiloto que se consagró subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship 2018 y que soñaba con seguir escalando peldaños hasta llegar a la Fórmula 1.

El piloto de 23 años permanece en prisión preventiva y admitió haber matado a su padre de una puñalada en el cuello durante una discusión familiar.

Antolín González se prestó ante el juez para la reconstrucción de los hechos que llevaron al asesinato de su padre.

Según expresó el origen del enfrentamiento fue una acalorada disputa verbal entre ambos. El diario español El País informó que Antolín González insistió en que fue su papá, de 56 años, quien primero empuñó el arma blanca, un machete de entre 10 y 15 centímetros de hoja, y lo amenazó .

Durante el forcejeo que siguió, el joven afirmó que la puñalada mortal se produjo de manera accidental. "Forcejeamos y accidentalmente le apuñalé en el cuello", le dijo el expiloto español al juez.

Tras el suceso, que sucedió en la empresa familiar, Antolín González abandonó el lugar y arrojó el cuchillo al río, según reconoció. Luego fue detenido sin oponer resistencia. Desde entonces, permanece en prisión preventiva a la espera del veredicto final del juicio.