El Observador / Polideportivo / MOTO

Gastón Irazú volvió a ser campeón en Estados Unidos: conquistó la Ligier Junior Fórmula y recibió las felicitaciones del presidente Yamandú Orsi

Gastón Irazú, de 18 años, cerró otra notable temporada en Estados Unidos y este fin de semana aseguró la conquista del campeonato de la Ligier Junior Fórmula, en Alabama

19 de octubre 2025 - 21:16hs
Gastón Irazú logró su segunda consagración consecutiva en el automovilismo de los Estados Unidos al conquistar en la última fecha el certamen de la Ligier Junior Fórmula en la que se disputaron las dos carreras finales en el autódromo Barber Motorsport Park de Alabama.

El joven piloto, de 18 años, compatriota afrontó el final de temporada con 23 puntos de renta sobre su único rival que podía discutirle el título: Drew Szuch.

La primera carrera, disputada el sábado, fue tremenda para el uruguayo porque tras no largar bien -quedó sexto- y su rival desde la pole, tuvo que empezar a remontar. Se colocó segundo superando a Szuch que no podía sostener el primer lugar.

La carrera entonces se neutralizó con tres vueltas disputadas y al reiniciarse, Szuch golpeó a Irazú y lo dejó último y lejos.

Gastón Irazu
Desde el lugar 12 Irazú volvió a la carga malherido para llegar octavo y al sancionarse a Szuch (lógico), éste quedó décimo y allí se sentenció el titulo porque Irazú sacó 26 puntos de ventaja quedando 25 en juego.

La última carrera del año, este domingo, fue con pista mojada.

Irazú largó quinto y llegó tercero cerrando un año formidable con un podio.

En 2024, en su primer año en el automovilismo de Estados Unidos, se consagró campeón de la Fórmula FARA

Este año ascendió a la Ligier Junior, competencia que está en el radar de la Fórmula 4 de Estados Unidos

Ahora vendrán momentos de análisis de las opciones para el 2026.

Piloto Equipo Puntos
Gastón Irazu Champagne Racing 215
Drew Szuch Berg Racing 182
Cash Felber Champagne Racing 169,5
Harbir Dass Berg Racing 150,5
Daniel Cara Cara Origin Motorsports 126,5

En su cuenta de Instagram, el presidente de la República Yamandú Orsi le dedicó al piloto elogiosas palabras: "¡Uruguay no ma! Gastón Irazú, un paso más que te genera oportunidades para cumplir tus sueños. ¡Felicitaciones!".

"Gracias Sr. Presidente por el saludo y el apoyo", devolvió el piloto.

El 25 de abril, Irazú fue recibido por Orsi en Presidencia y entonces escribió en sus redes sociales: "En la tarde de hoy tuve el placer de ser recibido por el Sr. Presidente de la nación, Yamandú Orsi, con quien mantuvimos una amena charla sobre mi carrera deportiva y los planes a futuro para mi desarrollo como piloto internacional representando a Urugua- Nuestro sueño de llegar a Indycar es el camino que tomamos y contamos con su apoyo para intentar lograrlo. Para mí fue un placer conocer al Sr. Presidente en persona y un orgullo poder representar a mi país a nivel mundial".

Irazú, con dos títulos en Estados Unidos, supera a Santiago Urrutia que ganó la Fórmula Pro Mazda en aquel país.

